В Якутске работает приемная В.В. Путина

Уважаемые граждане Российской Федерации — жители и гости Республики Саха (Якутия)!

Информируем вас, что в целях предоставления гражданам Российской Федерации дополнительной возможности пользоваться своими правами и свободами, в том числе правом на обращение в государственные органы, а также для обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти в работе с обращениями граждан, в Республике Саха (Якутия) действует приемная Президента Российской Федерации.

В приемной можно обратиться на имя Президента Российской Федерации Путина В.В. Также, в соответствии с утвержденным графиком, здесь ведут личный прием граждан главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Корнеев Е.В. и руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Саха (Якутия).

Адрес приемной: г. Якутск, пр. Ленина, д. 33 (здание Академии наук Республики Саха (Якутия)), время работы: с 9.00 до 18.00 часов по вторникам, средам, четвергам (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов) и с 10.00 до 13.00 часов по пятницам и субботам.