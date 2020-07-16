В Якутске работает доплаборатория для исследований коронавируса

В Якутии за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-премьер республики Ольга БАЛАБКИНА.

Из 58 новых случаев коронавирусной инфекции: 41 выявлен в Якутске, 7– Мегино-Кангаласском, 4 – Алданском, 2 – в Чурапчинском, по 1 – в Ленском, Нерюнгринском, Хангаласском и Булунском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Ольга Балабкина выразила обеспокоенность по поводу выявленного случая заражения в Булунском районе, отметив, что северным районам всегда уделялось особое внимание, поскольку ввиду их удалённости, они долгое время оставались незатронутыми коронавирусом. Она отметила, что в районах республики случаи заражения связаны с завозом и несоблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Говоря о случае заражения в Томмотском психоневрологическом интернате, вице-премьер подчеркнула, что «для обеспечения безопасности здоровья постояльцев и работников усилена бригада медиков».

Вице-премьер также сообщила, что инфекционные стационары в Якутске располагаются в 11 учреждениях, на данный момент в них проходят лечение около 500 человек, остальные пациенты проходят лечение амбулаторно.

«Большая часть людей переносят болезнь в лёгкой форме и проходят лечение амбулаторно, постоянно поддерживая связь с лечащим врачом. Если мы говорим о средней степени заболевания, то человек обязательно направляется в инфекционных стационар. Если болезнь протекает в тяжёлой форме, человека направляют на лечение в Якутскую республиканскую клиническую больницу», – пояснила Ольга Балабкина.

Она также сообщила, что на данном этапе задача оперативного штаба совместно с Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Якутии – сократить время ожидания результатов анализов на коронавирус.