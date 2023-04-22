22.04.2023
14:47
410
Происшествия
В Якутске пытались поджечь дом, который попал под расселение
Нам сообщили, что в ночь на 19 апреля была попытка поджога дома, вошедшего в программу переселения. Жильцы даже вызвали полицию.
В пресс-службе МУ МВД России «Якутское» по этому поводу нам сообщили следующее: «Сообщение в полицию от жильца дома 40/1 на ул. Пионерской г. Якутска поступило в ночь на 19 апреля в 01.15. На данный адрес незамедлительно был направлен наряд ППС. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», сообщает тгк @yakutsk_vecherniy
Фото: Соцсети
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.04.2023
0
11
22.04.2023
0
115
22.04.2023
0
344
22.04.2023
0
273
22.04.2023
0
381
22.04.2023
0
667
22.04.2023
0
860
22.04.2023
0
506
22.04.2023
1
886
22.04.2023
0
949
22.04.2023
0
779
22.04.2023
0
967
22.04.2023
0
359
22.04.2023
0
449
22.04.2023
0
631
22.04.2023
0
621
22.04.2023
0
1243
22.04.2023
0
1258
22.04.2023
0
1397
22.04.2023
0
2381
22.04.2023
0
1267
21.04.2023
0
1485
21.04.2023
0
2906
21.04.2023
0
1407
21.04.2023
0
1166
21.04.2023
0
1402
21.04.2023
0
1229
21.04.2023
0
1461
21.04.2023
0
1526
21.04.2023
1
2698
21.04.2023
1
1858
21.04.2023
0
1194
21.04.2023
0
1656
21.04.2023
0
1566
21.04.2023
0
1557
21.04.2023
0
4176
21.04.2023
0
2010
21.04.2023
0
2613
21.04.2023
1
1857
21.04.2023
0
1295
21.04.2023
0
1216
21.04.2023
0
1341
21.04.2023
0
1235
21.04.2023
0
1444
21.04.2023
0
1384
21.04.2023
0
1316
21.04.2023
0
1474
21.04.2023
0
1269
21.04.2023
0
3433
21.04.2023
0
1414
21.04.2023
0
1590
21.04.2023
0
1322
21.04.2023
0
1325
21.04.2023
0
1385
21.04.2023
0
4898
21.04.2023
0
1733
21.04.2023
0
3366
21.04.2023
0
1395
21.04.2023
0
8982
21.04.2023
0
1943
21.04.2023
0
1472
ТОП НОВОСТИ
19.04.2023
0
19609
20.04.2023
0
15123
17.04.2023
0
14934
20.04.2023
0
10860
20.04.2023
0
10283
21.04.2023
0
9174
19.04.2023
1
8771
Добавить комментарий