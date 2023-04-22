В Якутске пытались поджечь дом, который попал под расселение

Нам сообщили, что в ночь на 19 апреля была попытка поджога дома, вошедшего в программу переселения. Жильцы даже вызвали полицию.

В пресс-службе МУ МВД России «Якутское» по этому поводу нам сообщили следующее: «Сообщение в полицию от жильца дома 40/1 на ул. Пионерской г. Якутска поступило в ночь на 19 апреля в 01.15. На данный адрес незамедлительно был направлен наряд ППС. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», сообщает тгк @yakutsk_vecherniy