В Якутске пытались организовать тайник со смертоносным товаром

Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Якутское» задержан 29-летний житель Амурской области, подозреваемый в покушении на незаконный оборот наркотических средств.

Злоумышленник намеревался организовать в лесном массиве на территории г. Якутска тайник со смертоносным товаром, но был замечен полицейскими. При проверке документов гражданин заметно нервничал. Во время личного досмотра в рюкзаке у него были обнаружены 50 свёртков с наркотическим веществом синтетического происхождения.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в арендованной квартире подозреваемого оперативники обнаружили пластиковую посуду с аналогичным порошкообразным веществом светлого цвета, свёрток с содержимым растительного происхождения, а также весы и приспособления для расфасовки смертоносного порошка.

Проведённая экспертиза показала, что изъятые вещества являются наркотическими средствами – мефедроном общей массой свыше 770 граммов и гашишем весом более 75 граммов, что превышает полторы тысячи разовых доз.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник специально прибыл в г. Якутск с целью распространения запрещённых веществ.

В отношении подозреваемого Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативниками устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещённых веществ, а также проводят проверку на его причастность к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.