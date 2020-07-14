В Якутске пьяный водитель таранил другие машины

13 июля в 20:30 часов на 5 км Хатын-Юряхского шоссе произошло столкновение трех автомобилей.

Установлено, что 40-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Ланд Крузер», при движении задним ходом на прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на стоящий автомобиль «Хюндай Солярис», после чего, переключив коробку передач на передний ход, совершил наезд на припаркованный грузовик «Исудзу Эльф».

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортным средствам причинены механические поломки.

Причина ДТП была установлена на месте: водитель джипа имел признаки алкогольного опьянения. От дачи объяснения и прохождения освидетельствования он отказался. Кроме того, выяснилось, что в прошлом году нарушитель был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, вследствие чего в этот раз ему предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

Инспекторами ДПС в отношении него были составлены административные материалы за совершение ДТП и отказ от прохождения медосвидетельствования лицом, будучи лишенным водительского права.

На пути нетрезвого водителя могут оказаться ваши родственники, дети, друзья. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде не игнорируйте данный факт, а сообщайте по номерам телефонов: 02, 127, 35-22-22 или в дежурную часть отдела полиции своего района!