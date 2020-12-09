В Якутске пьяный решил доехать до дома с комфортом, «одолжив» чужой автомобиль

40-летний владелец микроавтобуса «Toyota Noah» оставил его возле торгового центра с ключами в замке зажигания.

Ориентировка на похищенное транспортное средство передана всем нарядам полиции, введен план «перехват». Автомобиль удалось найти в тот же день возле дома по ул. Пирогова. В результате проведенных мероприятий подозреваемый в угоне был установлен. Им оказался безработный 39-летний уроженец Намского района, ранее неоднократно судимый.

Установлено, что автомобиль был угнан со стоянки одного из торговых центров города. Злоумышленник, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил незапертый автомобиль. Заметив, что ключи находятся в замке зажигания, он решил угнать автомашину и доехать на ней до дома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Санкция статьи предусмотрено максимально наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.