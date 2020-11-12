В Якутске пьяный подросток устроил погоню с ДПС

11 ноября в 08:20 в дежурную часть ГИБДД с заявлением обратился местный житель о том, что в период времени с 2 часов ночи до 8 часов утра неизвестные путем свободного доступа со двора его дома по ул. Дзержинского №36/1, совершили угон его автомашины «Тойота Королла».

Немедленно всем патрулирующим экипажам ДПС была передана ориентировка для установления и задержания угнанного транспорта.

В тот же день около 23:00 схожий по описанию автомобиль был замечен инспекторами на ул. Ларионова. На требования сотрудников полиции об остановке водитель «Короллы» не отреагировал, а только прибавил скорость, вследствие чего началось преследование транспортного средства. После непродолжительной погони автомашина была блокирована.

Как выяснилось, за рулем находился 17-летний подросток, документов на автомобиль и водительского удостоверения он не имел. Кроме того, освидетельствование на состояние опьянения показало недопустимый к управлению результат — 0,32 мг/л алкоголя.

Автомобиль в технически исправном состоянии полицейские вернули законному владельцу. Теперь офицерам полиции предстоит узнать мотив совершенного преступления. После проверки буден решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными и бдительными к хранению своих автомобилей. Не оставляйте автомобильный транспорт в темное время суток во дворах домов и на проезжей части без присмотра, храните свою автомашину только на охраняемой автостоянке или в гараже. Помните, что сохранность Вашего транспортного средства находится в Ваших руках!

Если все же произошел угон, то необходимо максимально быстро сообщить в полицию о случившемся по телефонам: 02 и 127, 47-35-69, 35-22-22. Подробно расскажите, откуда был совершен угон, назовите адрес, примерное время, марку, цвет, госномер и особые приметы авто, такие как литье, спойлер и т.д.