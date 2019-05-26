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26 мая 2019, 18:00
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В Якутске пьяный водитель внедорожника выехал на встречку

25 мая 2019 года около 7 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация от оператора «03» о том, что возле дома № 3 по ул. Кальвица, г. Якутска произошло столкновение двух транспортных средств, есть пострадавшие.
На место немедленно был направлен наряд ДПС. Прибыв на место, инспекторы предварительно установили, что 32-летний водитель, управляя транспортным средством «Mitsubishi — Pajero Sport», следуя по ул. Бестужева-Марлинского, проезжая перекресток улиц Бестужева-Марлинского и Кальвица возле дома № 3, г. Якутска, не выдержав безопасную скорость, не справившись с рулевым управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате совершил столкновение с транспортным средством «Nissan-Bassara», под управлением 57-летнего водителя.
Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила в медицинское учреждение водителя «Nissan», где после осмотра ему был поставлен диагноз: «автотравма, ушиб мягких тканей ШОП, ушиб, ссадина левого коленного сустава, ушиб, ссадина мягких тканей головы», имеется необходимость амбулаторного лечения.
На водителя «Mitsubishi — Pajero Sport» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, а это значит, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится административное расследование.
С 24 мая по 26 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления транспортными средствами 19 водителей, находившихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
Не стоит забывать, что пьяный водитель – это угроза для жизни и здоровья, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения!

Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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