В Якутске ПУОН расположены в 9 местах

В Якутске началось обновление пунктов уличного оповещения населения (ПУОН) Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) Республики Саха (Якутия) находящихся на балансе Службы спасении Якутии.

Экраны с громкоговорителями, расположенные на площади Орджоникидзе и на Комсомольская площади, являются важнейшими элементами гражданской обороны столицы республики. И для их реконструкции правительство РС (Я) выделило финансирование в рамках реализации программы «Обеспечения функционирования систем оповещения и информирования населения в РС (Я)».

В ходе начавшихся работ пункты оповещения будут полностью модернизированы, начиная от внешнего фасада и заканчивая начинкой объектов, включая замену экранов, камер и программного обеспечения.

Как показывает практика, современные методы по передаче сигнала оповещения людей об угрозе не превышает нескольких минут. Традиционная система оповещения требует куда больше времени. В городе Якутске системы ОКСИОН расположены в 9 местах: на городском автовокзале, в корпусе факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, в спорткомплексе «Самородок», рынках «Столичный», «Сайсары», «Манньыаттаах», «Строительный», на площади Орджоникидзе, пл. Комсомольская.

Применение современных технических средств является ключом к эффективной реализации поставленных задач гражданской обороны населения. Их выполнение на прямую зависит от актуальности применяемых технических решений. В связи с этим, Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) постоянно проводит модернизацию программно-аппаратных средств.