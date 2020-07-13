В Якутске прозвучал сильный взрыв: есть погибший и раненые

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту травмирования двух человек и гибели мужчины при использовании парового котла в районе Птицефабрики.

Сообщение о происшествии поступило в следственные органы СКР в 12 часов 30 минут 13июля 2020 года. На место происшествия выехал следователь СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Установлено, что 13 июля 2020 года при демонтаже свай на территории заброшенного здания в районе Птицефабрики г. Якутска при использовании парового котла произошел хлопок, в результате чего погиб мужчина, 1946 г.р. С травмами различной степени тяжести в медучреждение госпитализированы двое мужчин.

В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, опрос очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.