В Якутске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны, 291 вдова участника войны, 22 жителя блокадного Ленинграда. В столице республики проживают 1864 ветерана тыла и 38185 ветеранов труда. Эти данные прозвучали 31 июля на совещании Совета ветеранов города, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу мэрии Якутска.

Данные о числе ветеранов, проживающих в городе, сообщила заместитель руководителя Управления социальной защиты населения и труда города Якутска при министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Светлана Горюшинская.

Она также добавила, что среди горожан-ветеранов 4299 человек — старше 80 лет, 507 человек — старше 90 лет, 4 горожанина перешагнули 100-летний жизненный рубеж. На учете по мерам поддержки «детей войны» состоят 9730 граждан, родившихся с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.

Совет ветеранов обсудил вопросы подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прозвучали предложения по обустройству Парка Победы, который планируется построить в следующем году по автостраде 50 лет Октября.

Окружная администрация города Якутска продолжает сбор предложений от горожан и общественных коллективов по строительству Парка Победы. Пожелания можно передать через территориальные управления, социальные сети или городской портал OneClickYakutsk.