В Якутске пройдут традиционные гонки «Лыжня России – 2019»

24 марта на Зеленом лугу и озере Сайсары пройдут соревнования XXXVII Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня России – 2019». Любителей лыжного спорта приглашают принять участие в этом большом зимнем празднике.
Организаторы мероприятия на Зеленом лугу – Управление физической культуры и спорта города Якутска, на озере Сайсары — ГБУ РС(Я) УФКиМС, Федерация лыжных гонок города Якутска и Институт физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова.
В соревнованиях участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, трудовые коллективы предприятий и организаций, а также все желающие. Также будет организован пункт проката лыж на Зеленом лугу.
По традиции первыми на старт выйдут юные спортсмены. Затем состоятся женский и мужской забеги на 3 км. В них смогут принять участие лыжники любого возраста и уровня подготовки (подробнее – положение о соревнованиях).
По итогам соревнований победители и призеры награждаются дипломами, медалями и кубками.
Программа «Лыжня России-2019»
в местности «Зеленый луг»
|Время
|Мероприятие
|10.00-12.00 час.
|-регистрация участников
|12.00-12.20 час.
|— торжественное открытие мероприятия
|12.30 час.
12.45 час.
|— 1 км. — мальчики 2005 г.р. и моложе
— 1 км. — девочки 2005 г.р. и моложе
— церемония награждения победителей и призеров
|13.00 час.
13.15 час.
|— 3 км. — юноши 2001-2004 г.р.
— 3 км. -девушки 2001-2004 г.р.
-церемония награждения победителей и призеров
|13.30 час.
13.45 час.
|-3 км. — женщины – ветераны 1958 и старше г.р.
— 3 км. — мужчины – ветераны 1958 и старше г.р.
Награждение победителей и призеров
|14.00 час.
14.15 час.
|— 3 км.-женщины — ветераны 1969-1959 г.р.
— 3 км.- мужчины – ветераны 1969-1959 г.р.
Награждение победителей и призеров
|14.30 час.
14.45 час.
|— 3 км.- женщины 2000-1970 г.р.
— 5 км. — мужчины 2000-1970 г.р.
-церемония награждения победителей и призеров