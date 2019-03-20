В Якутске пройдут традиционные гонки «Лыжня России – 2019»

24 марта на Зеленом лугу и озере Сайсары пройдут соревнования XXXVII Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня России – 2019». Любителей лыжного спорта приглашают принять участие в этом большом зимнем празднике.

Организаторы мероприятия на Зеленом лугу – Управление физической культуры и спорта города Якутска, на озере Сайсары — ГБУ РС(Я) УФКиМС, Федерация лыжных гонок города Якутска и Институт физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова.

В соревнованиях участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, трудовые коллективы предприятий и организаций, а также все желающие. Также будет организован пункт проката лыж на Зеленом лугу.

По традиции первыми на старт выйдут юные спортсмены. Затем состоятся женский и мужской забеги на 3 км. В них смогут принять участие лыжники любого возраста и уровня подготовки (подробнее – положение о соревнованиях).

По итогам соревнований победители и призеры награждаются дипломами, медалями и кубками.

Программа «Лыжня России-2019»

в местности «Зеленый луг»

Время Мероприятие 10.00-12.00 час. -регистрация участников 12.00-12.20 час. — торжественное открытие мероприятия 12.30 час. 12.45 час. — 1 км. — мальчики 2005 г.р. и моложе — 1 км. — девочки 2005 г.р. и моложе — церемония награждения победителей и призеров 13.00 час. 13.15 час. — 3 км. — юноши 2001-2004 г.р. — 3 км. -девушки 2001-2004 г.р. -церемония награждения победителей и призеров 13.30 час. 13.45 час. -3 км. — женщины – ветераны 1958 и старше г.р. — 3 км. — мужчины – ветераны 1958 и старше г.р. Награждение победителей и призеров 14.00 час. 14.15 час. — 3 км.-женщины — ветераны 1969-1959 г.р. — 3 км.- мужчины – ветераны 1969-1959 г.р. Награждение победителей и призеров 14.30 час. 14.45 час. — 3 км.- женщины 2000-1970 г.р. — 5 км. — мужчины 2000-1970 г.р. -церемония награждения победителей и призеров