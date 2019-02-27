В Якутске пройдет XVIII Собрание контрольно-счетных органов РФ

Первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков 27 февраля провел рабочее совещание по подготовке и проведению в городе Якутске XIIIОбщего собрания членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Союз МКСО РФ был создан в 2001 году и сегодня объединяет 329 муниципальных контрольно-счетных органов. Деятельность Союза направлена на решение задач по развитию единой системы внешнего муниципального финансового контроля и ее совершенствованию в условиях реформирования бюджетного процесса.

По информации председателя Контрольно-счетной палаты города Якутска Руслана Неустроева, проведение в столице республике Общего собрания членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ запланировано на 27-28 июня текущего года. В мероприятии примут участие более 140 участников, руководителей региональных и муниципальных контрольно-счетных органов со всех 8 федеральных округов России, а также представители Министерства финансов РФ и Счетной палаты РФ.

Он также отметил, что вопрос проведения XVIII Общего собрания членов Союза МСКО РФ согласован с Главой Якутии, главой города Якутска и председателем Якутской городской Думы. Решение о проведении XIII Общего собрания членов Союза МСКО было принято 30 ноября 2018 года на заседании Президиума муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации. Кроме Якутска на проведение Общего собрания была подана заявка города Грозный Чеченской республики.

«Поддержка заявки Республики Саха (Якутия) на организацию и проведение Общего собрания членов Союза МСКО РФ говорит о высокой оценке деятельности контрольно-счетной палаты региона», — отметил Неустроев.

До 15 марта в регионах Российской Федерации ведется формирование списка делегатов, которые примут участие в XVIIIОбщем собрании членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ. В Дальневосточном федеральном округе избрано 17 делегатов.

На сегодняшний день Контрольно-счетной палатой города Якутска сформированы деловая и культурная программы конференции.

Первый вице-премьер Алексей Стручков отметил важность проведения мероприятия и поручил всем ответственным структурам проработать организационные и технические вопросы, чтобы провести мероприятие на должном уровне.

Отметим, что Общее собрание членов Союза МСКО будет посвящено вопросам развития, совершенствования и повышения эффективности внешнего финансового контроля в Российской Федерации. Участники собрания в рамках пленарного совещания, дискуссионных площадок, круглых столов обсудят актуальные вопросы и практики реализации внешнего государственного финансового контроля.