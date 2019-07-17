В Якутске пройдет совещание Минкомсвязи России

Межрегиональное совещание Минкомсвязи РФ «Лидеры цифрового развития» пройдёт 18-21 июля в Якутске.

В совещании примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим АКИМОВ, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин НОСКОВ, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных министерств по развитию цифровой экономики субъектов РФ.

Регионы обсудят решение актуальных вопросов и проблем поддержки по цифровым технологиям, систему управления региональной цифровизацией, финансирование региональных проектов, созданных на базе сквозных цифровых технологий, внедрение проекта «Умный город».

Отдельные сессии будут проведены по субсидированию цифрового государственного управления, подключению социально-значимых объектов к сети «Интернет», обеспечению связью труднодоступных малонаселённых пунктов. Лидеры региональных министерств цифрового развития также обсудят меры поддержки и пути цифровизации образования, энергетики, транспорта и промышленности. В программе совещания стоят работы в группах. Так, регионы, перешедшие на цифровое телевидение, поделятся своим опытом с теми, кому предстоит осуществить переход в октябре текущего года.

«От совещания мы ждём решения многих вопросов, волнующих сегодня региональные власти, – прокомментировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий СЕМЕНОВ. – Также важно, что на совещании регионы будут заключать соглашения с Минкомсвязью, устанавливающие значения показателей региональных проектов, входящих в национальную программу «Цифровая экономика».