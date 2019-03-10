В Якутске пройдет республиканский форум «Дошкольное образование: инвестиции в будущее»

С 12 по 14 марта в столице республики пройдет республиканский форум «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ». Целью Форума является консолидация ресурсов образовательных, научных и общественных организаций для обсуждения ключевых направлений развития дошкольного образования, развития методического обеспечения воспитания детей с раннего возраста, обсуждение вопросов преемственности между ступенями образования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Якутии.

13 марта в рамках республиканского форума «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ» Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского представит республиканскую выставку-семинар на тему «Педагогический потенциал авторских игр и народных игрушек как основа духовно-нравственного воспитания детей». Выставка-семинар пройдет во Дворце детского творчества.

Выставка-семинар организуется с целью выявления талантливых педагогов с рационализаторским подходом в области создания детской игровой среды и авторов педагогики творчества, работающих в русле традиционных и новых педагогических технологий, демонстрации достижений в области сохранения и развития народной педагогики республики, содействия продвижению на образовательной площадке авторских игр и народных игрушек.

В рамках выставки проводятся семинар-практикум на тему «Обсуждение условия развития авторских игр в системе дошкольного образования», презентация новых народных игрушек и игр, мастер-класс по авторской народной игрушке, конкурс на выявление лучших работ, в котором примут участие все выставленные экспонаты и изделия.