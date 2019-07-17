В Якутске пройдет митинг против домашнего насилия

20 июля с 16.30 до 17.30 часов на площади Дружбы в городе Якутске состоится митинг против домашнего насилия.

На митинге выступят спикеры из числа активистов, психологи и юрист. Они расскажут о том, как остро стоит проблема домашнего насилия, куда обращаться жертвам, как помочь своим близким, как защититься и что делать в подобной ситуации.

Всем участникам митинга будут розданы информационные листовки с адресами и номерами телефонов психологической помощи и рекомендациями от психологов. В месте проведения митинга можно будет записаться сразу же на консультацию к психологу и социальному педагогу. Все участники на митинге присоединятся к движению белых ленточек, символизирующих борьбу с насилием по всему миру.

«Мы хотим привлечь внимание на проблемы домашнего насилия и обеспечения безопасности женщин, детей, пожилых людей. Можно сколько угодно писать об этом на своих страницах в соцсетях, но пока люди не выйдут на улицу — проблема не будет замечена», — поделилась своим мнением организатор митинга Лена Диодорова.