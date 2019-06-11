В Якутске пройдет митинг обманутых вкладчиков

15 июня с 11 часов в сквере им. Гагарина пройдет санкционированный митинг обманутых вкладчиков и пайщиков. Организатор – Региональное общественное движение «Союз дольщиков, вкладчиков и пайщиков РС (Я)». По данным организаторов, более 2500 человек в республике потеряли свои средства в кооперативах. По их подсчетам, потери составили более 800 млн. рублей. На митинг приглашены: Гоголев П.В., Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн Солодов В.В., Председатель Правительства РС(Я) Колодезников А.З., Первый зам. Председателя Правительства РС(Я) Бычков К.Е., зам. Председателя Правительства РС(Я) Слепцов Ю.Э., руководитель Департамента внутренней политики РС (Я) Григорьева Е.В., Министр имущественных и земельных отношений РС(Я) Аргунов П.А., Министр строительства РС (Я) Авксентьева С.В., Глава ГО «г. Якутск» Уарова Д.М., начальник Департамента градостроительной политики г. Якутска Якименко Ж.В., начальник Департамента имущественных и земельных отношений г. Якутска Сергеев С.А., начальник Управления архитектуры и градостроительной политики г. Якутска. Контакты организаторов: Смагулова Айгуль Шалтай-кызы, 89142873350 Эл. почта: aisma1972@mail.ru Источник: Союз дольщиков, вкладчиков и пайщиков РС (Я)

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