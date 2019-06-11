В Якутске пройдет митинг обманутых вкладчиков

15 июня с 11 часов в сквере им. Гагарина пройдет санкционированный митинг обманутых вкладчиков и пайщиков. Организатор – Региональное общественное движение «Союз дольщиков, вкладчиков и пайщиков РС (Я)».
По данным организаторов, более 2500 человек в республике потеряли свои средства в кооперативах. По их подсчетам, потери составили более 800 млн. рублей.
На митинг приглашены:
- Гоголев П.В., Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн
- Солодов В.В., Председатель Правительства РС(Я)
- Колодезников А.З., Первый зам. Председателя Правительства РС(Я)
- Бычков К.Е., зам. Председателя Правительства РС(Я)
- Слепцов Ю.Э., руководитель Департамента внутренней политики РС (Я)
- Григорьева Е.В., Министр имущественных и земельных отношений РС(Я)
- Аргунов П.А., Министр строительства РС (Я)
- Авксентьева С.В., Глава ГО «г. Якутск»
- Уарова Д.М., начальник Департамента градостроительной политики г. Якутска
- Якименко Ж.В., начальник Департамента имущественных и земельных отношений г. Якутска
- Сергеев С.А., начальник Управления архитектуры и градостроительной политики г. Якутска.
Контакты организаторов:
Смагулова Айгуль Шалтай-кызы, 89142873350
Эл. почта: aisma1972@mail.ru
Источник: Союз дольщиков, вкладчиков и пайщиков РС (Я)