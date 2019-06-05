В Якутске пройдет митинг обманутых дольщиков

15 июня с 11 до 13 часов в сквере имени Гагарина в городе Якутске на улице Можайского пройдет митинг обманутых дольщиков. Цель митинга — привлечь внимание властей республики к проблеме возврата денежных средств обманутым пайщикам кредитно-потребительских кооперативов, членам гаражно-строительных кооперативов и участникам индивидуального жилого строительства. Мероприятие согласовано с окружной администрацией. Ожидается участие около сотни человек, в основном дольщиков кредитно-потребительского кооператива «ЯРКО» и «Тойук», учредителем которых является Михаил Мярикянов. Организатор митинга — якутское общественное движение «Союз дольщиков, вкладчиков, пайщиков». Источник: https://news.ykt.ru/article/87546

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