В Якутске пройдет митинг обманутых дольщиков

15 июня с 11 до 13 часов в сквере имени Гагарина в городе Якутске на улице Можайского пройдет митинг обманутых дольщиков.
Цель митинга — привлечь внимание властей республики к проблеме возврата денежных средств обманутым пайщикам кредитно-потребительских кооперативов, членам гаражно-строительных кооперативов и участникам индивидуального жилого строительства.
Мероприятие согласовано с окружной администрацией. Ожидается участие около сотни человек, в основном дольщиков кредитно-потребительского кооператива «ЯРКО» и «Тойук», учредителем которых является Михаил Мярикянов.
Организатор митинга — якутское общественное движение «Союз дольщиков, вкладчиков, пайщиков».
Источник: https://news.ykt.ru/article/87546