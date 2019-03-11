В Якутске пройдет фестиваль «Наследники Великой Победы»

17-19 апреля 2019 года в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского пройдет Третий открытый межнациональный республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы». Фестиваль посвящен 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Тематика – Сила Победы в единстве народов.

Организаторы: Ассамблея народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского.

Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными средствами патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма; воспитания у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев; развития массовости и повышения исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и отдельных исполнителей; создания нового репертуара гражданского, героико-патриотического звучания; активного участия детей и молодежи в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам российской военной истории и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Для участия в фестивале приглашаются самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители, владеющие навыками исполнительского мастерства, независимо от статуса, опыта, профессионализма.

Возрастные категории:

I категория 4-6 лет (детские сады);

II категория 7-11 лет (1-5 классы);

III категория 12-17 лет (6-11 классы);

IV категория 28-34 лет (молодежная группа);

V категория от 35 лет и старше;

VI категория смешанный возраст участников коллектива.

Номинации фестиваля:

«Вокал» (соло, дуэт, ансамбли, хоры) песни о войне и ее героях, песни о Родине, народная песня – любой народности России, академический вокал – песня должна соответствовать тематике фестиваля.

«Хореография» (соло, дуэт, ансамбли), народный танец, народный стилизованный танец, эстрадный танец.

«Художественное слово» (соло, дуэт, ансамбли).

«Литературно-музыкальная композиция» (соло, ансамбли).

Программа фестиваля

17 апреля (среда)

9:00-10:30 общая регистрация

10:30 торжественное открытие

10:30-13:30 конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», I возрастная категория (от 4 до 6 лет).

«Художественное слово» — все возрастные категории.

14:00-19:00 – конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», II категория (от 7 до 11 лет) и III возрастная категория (от 12 до 17 лет).

«Художественное слово» — все возрастные категории.

18 апреля (четверг)

9:00-10:30 дополнительная регистрация

10:00-13:30 – конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», IV возрастная категория (от 18 до 34 лет).

14:00-19:00 — конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», V-VI возрастные категории (от 35 лет и старше) и смешанного возраста участников.

19 апреля (пятница)

10:00-11:00 дополнительная регистрация

11:00-14:00 – конкурсные выступления номинации «Литературно-музыкальная композиция» (соло, дуэты, ансамбли).

14:00 – обсуждение жюри

17:00 – парад победителей, подведение итогов. Стоимость билета 300 руб.

Заявки принимаются до 16 апреля по адресу:

677000, город Якутск, ул. Пояркова, д.4; Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, Гостиная 2 этаж кабинет №1, кабинет 133 ОРГКОМИТЕТ фестиваля. Оргвзнос – 500 руб. с каждого человека

тел/ факс: 8(4112) 32-80-77, оргкомитет 32-85-76, e-mail: culcentr@mail.ru

тел. организаторов:

Сибирякова Александра Максимовна 8964-427-6774, 8914-273—7979

Петров Альберт 8924-868-7373

Аргунова Ольга 8914-104-4627

Старостина Александра 8914-232-6060