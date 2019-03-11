В Якутске пройдет фестиваль «Наследники Великой Победы»

17-19 апреля 2019 года в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского пройдет Третий открытый межнациональный республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы». Фестиваль посвящен 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Тематика – Сила Победы в единстве народов.
Организаторы: Ассамблея народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского.
Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными средствами патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма; воспитания у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев; развития массовости и повышения исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и отдельных исполнителей; создания нового репертуара гражданского, героико-патриотического звучания; активного участия детей и молодежи в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам российской военной истории и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Для участия в фестивале приглашаются самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители, владеющие навыками исполнительского мастерства, независимо от статуса, опыта, профессионализма.
Возрастные категории:
I категория 4-6 лет (детские сады);
II категория 7-11 лет (1-5 классы);
III категория 12-17 лет (6-11 классы);
IV категория 28-34 лет (молодежная группа);
V категория от 35 лет и старше;
VI категория смешанный возраст участников коллектива.
Номинации фестиваля:
«Вокал» (соло, дуэт, ансамбли, хоры) песни о войне и ее героях, песни о Родине, народная песня – любой народности России, академический вокал – песня должна соответствовать тематике фестиваля.
«Хореография» (соло, дуэт, ансамбли), народный танец, народный стилизованный танец, эстрадный танец.
«Художественное слово» (соло, дуэт, ансамбли).
«Литературно-музыкальная композиция» (соло, ансамбли).
Программа фестиваля
17 апреля (среда)
9:00-10:30 общая регистрация
10:30 торжественное открытие
10:30-13:30 конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», I возрастная категория (от 4 до 6 лет).
«Художественное слово» — все возрастные категории.
14:00-19:00 – конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», II категория (от 7 до 11 лет) и III возрастная категория (от 12 до 17 лет).
«Художественное слово» — все возрастные категории.
18 апреля (четверг)
9:00-10:30 дополнительная регистрация
10:00-13:30 – конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», IV возрастная категория (от 18 до 34 лет).
14:00-19:00 — конкурсные выступления номинаций «Вокал» и «Хореография», V-VI возрастные категории (от 35 лет и старше) и смешанного возраста участников.
19 апреля (пятница)
10:00-11:00 дополнительная регистрация
11:00-14:00 – конкурсные выступления номинации «Литературно-музыкальная композиция» (соло, дуэты, ансамбли).
14:00 – обсуждение жюри
17:00 – парад победителей, подведение итогов. Стоимость билета 300 руб.
Заявки принимаются до 16 апреля по адресу:
677000, город Якутск, ул. Пояркова, д.4; Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, Гостиная 2 этаж кабинет №1, кабинет 133 ОРГКОМИТЕТ фестиваля. Оргвзнос – 500 руб. с каждого человека
тел/ факс: 8(4112) 32-80-77, оргкомитет 32-85-76, e-mail: culcentr@mail.ru
тел. организаторов:
Сибирякова Александра Максимовна 8964-427-6774, 8914-273—7979
Петров Альберт 8924-868-7373
Аргунова Ольга 8914-104-4627
Старостина Александра 8914-232-6060