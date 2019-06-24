В Якутске пройдет фест-форум «Наследники традиций»

С 25 июня по 3 июля в Якутске состоится международный детско-юношеский фест-форум языков коренных народов «Наследники традиций» в рамках Международного года языков коренных народов.

Организаторы: Министерство образования РС(Я), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера РС(Я).

Фест-Форум «Наследники традиций» направлен на сохранение и развитие многонациональной культуры народов Республики Саха (Якутия), северных регионов РФ и зарубежных стран Арктики, укрепление межнациональных и культурных связей, гармонизацию межэтнического и межнационального общения, взаимодействие и взаимообогащение культур народов, формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, знаний об истории и культуре народов.

Целевые группы: детские и юношеские фольклорные и творческие коллективы и единичные исполнители учреждений образования, дополнительного образования и культуры, носители традиционной культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Цель: формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения северных народов РФ, раскрытие творческих потенциалов и способностей детей, воспитание у молодежи чувства уважения и бережного отношения к нематериальному культурному наследию коренных народов Севера, сохранение и пропаганда песенных, танцевальных традиций, обычаев и обрядов.

Проведение Международного детско-юношеского Фест-Форума коренных народов Севера «Наследники традиций» будет осуществлено по трем блокам:

I. Творческий блок:

Конкурс фольклорных коллективов и исполнителей-солистов по пяти направлениям: вокал, хореография, устное народное творчество, фольклорно-обрядовая театрализованная композиция, декоративно-прикладное творчество; Выставки творческих работ; Видеопрезентации; Анимации.

II. Образовательный блок:

Работа Экспериментальной творческой мастерской по нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов Якутии; Мастер-классы; Дискуссии по различным темам возрождения и сохранения нематериального культурного наследия; Встречи с носителями культуры;

III. Спортивный блок:

Личное первенство по следующим играм: прыжки через нарты, Метание чаута (маута), северные прыжки, северная борьба (дилмачаг). Командные виды спорта: стрельба из лука, эвенкийский футбол, северная эстафета.

Программа фест-форума

26 июня

11:00 торжественное открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Узоры Севера» /Галерея национальных культур, 1 этаж ДДН им. А.Е. Кулаковского

11:30 мастер-классы по традиционной культуре КМНС, по традиционной одежде северных народов «Северный стиль» /Аудитории ДДН

17:00 торжественное открытие фест-форума /Большой зал ДДН

18:00 встреча с известными самобытными носителями уникальной северной культуры «Зов предков» /Мраморный зал, 2 этаж ДДН

27 июня

10:00 конкурсные программы по хореографии /Большой зал ДДН

По вокалу /Мраморный зал 2 этаж ДДН

14:00— конкурсная программа по устному народному творчеству / Мраморный зал 2 этаж ДДН

15:00— работа творческой мастерской Никулиной З.П. / Мраморный зал

16:00 круглый стол мастеров прикладного искусства, презентации творческих работ мастеров /Галерея национальных культур, 1 этаж ДДН

28 июня

10:00 конкурс по фольклорно-обрядовой театрализованной композиции «Наследники традиций» /Большой зал ДДН

29 июня

11:30 участие в открытии и мероприятиях национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» /Местность Ус Хатын, тюсюлгэ «Северное сияние»

30 июня

10:00-15:00 – национальные виды состязаний, народных игр коренных народов /Местность Ус Хатын, тюсюлгэ «Северное сияние»

1 июля

15:00-18:00 торжественное открытие Международной конференции ЮНЕСКО /САТ им. П.А. Ойунского

3 июля

18:00 гала-концерт, торжественная церемония награждения /Площадь Ленина