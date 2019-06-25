В Якутске пройдет детско-юношеский форум

С 25 июня по 3 июля в Якутске состоится международный детско-юношеский фест-форум языков коренных народов «Наследники традиций» в рамках Международного года языков коренных народов.

Фест-Форум «Наследники традиций» направлен на сохранение и развитие многонациональной культуры народов Якутии, северных регионов РФ и зарубежных стран Арктики, укрепление межнациональных и культурных связей, гармонизацию межэтнического и межнационального общения, взаимодействие и взаимообогащение культур народов, формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, знаний об истории и культуре народов.

Проведение Международного детско-юношеского фест-форума коренных народов Севера «Наследники традиций» будет осуществлено по блокам:

— Творческий блок: Конкурс фольклорных коллективов и исполнителей-солистов по пяти направлениям: вокал, хореография, устное народное творчество, фольклорно-обрядовая театрализованная композиция, декоративно-прикладное творчество; Выставки творческих работ; Видеопрезентации; Анимации.

— Образовательный блок: Работа Экспериментальной творческой мастерской по нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов Якутии; Мастер-классы; Дискуссии по различным темам возрождения и сохранения нематериального культурного наследия; Встречи с носителями культуры;

— Спортивный блок: Личное первенство по следующим играм: прыжки через нарты, метание чаута (маута), северные прыжки, северная борьба (дилмачаг); Командные виды спорта: стрельба из лука, эвенкийский футбол, северная эстафета.

Программа фест-форума «Наследники традиций»

26 июня

11:00 — торжественное открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Узоры Севера» /Галерея национальных культур, 1 этаж ДДН им. А.Е. Кулаковского

11:30 — мастер-классы по традиционной культуре КМНС, по традиционной одежде северных народов «Северный стиль» /Аудитории ДДН

17:00 — торжественное открытие фест-форума /Большой зал ДДН

18:00 — встреча с известными самобытными носителями уникальной северной культуры «Зов предков» /Мраморный зал, 2 этаж ДДН

27 июня

10:00 — конкурсные программы по хореографии /Большой зал ДДН. По вокалу /Мраморный зал 2 этаж ДДН

14:00 — конкурсная программа по устному народному творчеству / Мраморный зал 2 этаж ДДН

15:00 — работа творческой мастерской Никулиной З.П. / Мраморный зал

16:00 — круглый стол мастеров прикладного искусства, презентации творческих работ мастеров /Галерея национальных культур, 1 этаж ДДН

28 июня

10:00 — конкурс по фольклорно-обрядовой театрализованной композиции «Наследники традиций» /Большой зал ДДН

29 июня

11:30 — участие в открытии и мероприятиях национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» /Местность Ус Хатын, тюсюлгэ «Северное сияние»

30 июня

10:00-15:00 – национальные виды состязаний, народных игр коренных народов /Местность Ус Хатын, тюсюлгэ «Северное сияние»

1 июля

15:00-18:00 — торжественное открытие Международной конференции ЮНЕСКО /Саха академический театр им. П.А. Ойунского

3 июля

18:00 гала-концерт, торжественная церемония награждения /Площадь Ленина.