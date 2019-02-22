В Якутске пройдет Читательский марафон: 20 заданий, 10 месяцев на выполнение

Централизованная библиотечная система г. Якутска запустила крупномасштабный проект #ЯКУТСКЧИТАЕТ, призванный показать, что в нашем городе живут самые читающие люди страны с помощью социальных сетей.

Читательский марафон: 20 заданий, 10 месяцев на выполнение. Задания связаны не только с чтением книг (печатных и электронных), но и посещением библиотек, мероприятий и т.д. Чтобы стать участником марафона, необходимо заполнить регистрационную форму. Сроки — с 19 февраля по 24 ноября 2019 г. включительно. В конце года будут выявлены победители марафона.

Для выполнения заданий марафона в течение года во всех филиалах будут проходить мероприятия, а также, в рамках Года добрососедства, Централизованная библиотечная система приглашает другие библиотеки города и учреждения культуры к активному сотрудничеству.

Для тех, кто еще не решился принять участие в марафоне, есть возможность внести свой вклад в проект – публиковать отзывы о прочитанных книгах и проставлять хэштег проекта #ЯКУТСКЧИТАЕТ в социальных сетях Твиттер, Инстаграм или Фэйсбук. А также, для того, чтобы новым взглядом увидеть библиотечную работу, филиалы ЦБС готовят чэлленджи в социальных сетях.

Регистрируйтесь и участвуйте в марафоне, следите за главной страницей проекта на портале Дневники.Якт – здесь будут публиковаться отзывы, афиши интересных мероприятий, информация о ходе марафона и проекта в целом!

В конце года будут подведены итоги марафона, а также общие по всему проекту. Главная наша цель – показать, что Якутск – город интеллектуальных и креативных людей, и мы – читаем!