В Якутске пройдет автограф-сессия поэтов и прозаиков

В этом году старейшему творческому союзу республики, Союзу писателей Якутии, основанному Платоном Ойунским исполняется 85 лет.

Стало доброй традицией для почитателей литературного Слова и Слога отмечать Всемирный День поэзии.

В этот день, 21 марта, в 17.00 в атриуме ТЦ «Кружало» будут звучать стихи в исполнении самих поэтов и любителей поэзии, среди которых есть и известные люди республики.

Также, в рамках поэтического вечера пройдет получивший признание у читателя «Живой автограф», в котором примут участие писатели всех жанров литературы. Среди них: поэты, прозаики, драматурги, переводчики.

Союз приглашает якутян отдохнуть от рутины будней, подышать воздухом поэзии, получить автограф у любимого писателя.