В Якутске проводят рейды по выявлению предпринимателей- нарушителей

В ночь на 28 марта руководитель Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Юрий Петров и председатель Административной комиссии Якутска Феликс Антонов провели совместный рейд с сотрудниками МУ МВД России «Якутское» по выявлению магазинов и ночных клубов, не закрытых в ночное время в нарушение Указа главы Якутии и распоряжения главы города Якутска о временном запрете.

Комиссия отработала по жалобам жителей, недовольных круглосуточной работой магазинов, продающих спиртные напитки, и клубов возле своих домов. Первым нарушителем оказался ночной клуб «Шахрисабиз» по ул. Петра Алексеева 70/1, куда в ночное время пускали людей по телефонному звонку. На нарушителя – индивидуального предпринимателя Ойжамол Ахмедову составлен акт комиссионного осмотра, который будет направлен в Управление Росподребнадзора.

Бар «Пивовар» по ул. Губина 11В стал второй точкой, где выявлено нарушение ограничительных мер, в зале находилось немало посетителей. Далее комиссия проверила бар-магазин «Пенное море» по ул. Свердлова 1/1, который вызвал многочисленные жалобы горожан на незаконную продажу спиртного. Уличенные в правонарушении владелец и продавцы без возражений срочно закрыли заведение.

Следующий объект с выявленными правонарушениями – букмекерский клуб «Bingo Boom». Как объяснили администраторы клуба в 1 час 30 минут ночи, до них еще не дошла информация об Указе главы Республики Саха (Якутия) от 25 марта о временном запрете деятельности развлекательных заведений, как и распоряжение главы от 20 марта об ограничении работы развлекательных заведений и организаций общепита до 23 часов. На данное заведение также составлен акт и направлен в Управление Роспотребнадзора.

Председатель Административной комиссии города Якутска Феликс Антонов отметил, что данные правонарушения предусмотрены статьей 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и санкцией по ней является приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно с 10 марта. Отмечу, что сегодня в адрес бара «Пивовар» составлен уже второй акт. Таким образом, на сегодня предприниматель Анна Юшкевич является единственным предпринимателем, игнорирующим Указ Главы республики, распоряжение главы города и предписания Административной комиссии», — подчеркнул Феликс Антонов.

Дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) приняты 25 марта2020 года Указом Главы РС (Я) «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». На территории республики временно приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, банкетных залов, деятельность предприятий общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, рынках.