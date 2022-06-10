В Якутске проводят планомерную работу по сокращению теневого сектора экономики

Окружная администрация города Якутска с апреля 2021 года проводит ряд мероприятий в целях противодействия теневому сектору экономики. Легализация теневого бизнеса даст возможность увеличить доходную часть бюджета, которая пополняется в том числе от налоговых поступлений.

В целях противодействия теневому сектору экономики в Окружной администрации города Якутска проводят, в первую очередь, аналитическую и оценочную работу по определению объемов теневой экономики, выявлению потенциальных субъектов теневой экономики, расчет «теневого» фонда оплаты труда и потенциального ущерба, который вносит теневая экономика. Важная роль также отводится информированию населения о вреде теневой экономики. Рабочими группами проводятся межведомственные совещания с участием УФНС по Республике Саха (Якутия), разработан и реализуется план мероприятий по противодействию теневому сектору экономики, проводится работа по подготовке и внесению законодательных инициатив.

В борьбе с нелегальным бизнесом особенно важно оказывать всестороннюю поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Преимущества законного ведения бизнеса могут побудить нелегальных предпринимателей выйти из «тени».

Представляем вашему вниманию информацию о результатах деятельности по противодействию теневой экономике на территории городского округа «город Якутск» за 2021 год.

1. Аналитическая и оценочная работа

Оценка «теневого» сектора экономики проведена на основе методики Вологодской области путем декомпозиции численности неработающих трудоспособного возраста, исходя из данных Фонда ОМС, Пенсионного фонда, данных ФСС и Службы занятости. По данным за 2020 год численность занятых в «теневом» секторе экономики составила ориентировочно 34 194 человек по городу Якутску и 110 037 человек по Республике Саха (Якутия). Исходя из норматива минимальной заработной платы рассчитан потенциальный объем «теневого» фонда заработной платы, который составил 10,2 млрд руб. по городу Якутску и 32,9 млрд руб. по Республике Саха (Якутия), что составляет 12% и 10% от оценочного показателя объема начисленного фонда заработной платы на 2020 год соответственно.

На основе данных численности трудоспособных граждан, занятых в теневом секторе и оценочной доли теневой экономики по видам экономической деятельности путем математического моделирования проведена оценка потенциального ущерба от «теневой экономики. Потенциальный ущерб от «теневой» экономики составил 890 млн руб. по городскому округу «город Якутск» и 4,7 млрд руб. по Республике Саха (Якутия).

Также были предложены механизмы по выявлению субъектов «теневого» сектора экономики в строительных и торговых отраслях путем сопоставления данных уведомлений о приеме на работу иностранных граждан и уплаченных страховых взносов и контроль договоров иностранных граждан на предмет их фиктивности, на основе сверки данных Управления федеральной налоговой службы и Управления по вопросам миграции.

В результате аналитики, проведённой Управлением ФНС по РС (Я) выявлено свыше 2,7 тысяч потенциальных нарушителей среди иностранных граждан, в отношении которых не были предоставлены налоговые отчетности, эти данные впоследствии были опубликованы в средствах массовой информации.

2. Работа по информированию населения города Якутска

На официальном сайте Окружной администрации https://yakutskcity.ru/ создан проект «Борьба с «теневой экономикой» со вкладками «Новости» и «Ответы на вопросы».

Опубликованы 4 статьи и 1 интервью на тему теневой, которые распространились в СМИ, опубликовано 4 поста в инстаграм-аккаунтах Окружной администрации г. Якутска и финансово-экономического блока Окружной администрации г. Якутска

3. Организаторская деятельность

Была организована рабочая группа, которая во второй половине 2021 года вышла на межведомственный уровень. 25 февраля 2022 года была утверждена межведомственная комиссия по противодействию теневой экономики на территории городского округа «город Якутск», в состав которой входят исполнительные органы власти: Управление ФНС по РС(Я), Государственная инспекция труда в РС (Я), Прокуратура города Якутска и МУ МВД России «Якутское».

4. Законодательные инициативы

Направлены предложения в проект закона РС (Я) в части увеличения площади обслуживания посетителей для «лже-кафе» (171 ФЗ ст. 16). В части увеличения площади обслуживания торгового зала объектов общественного питания до 75 кв. м или полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в пунктах общественного питания, расположенных в жилых многоквартирных домах, что позволит значительно снизить количество так называемых «наливаек».

Внесен проект № ЗП-VI-343 от 23.11.2021 о внесении изменений в Закон РС(Я) от 05.12.2013 1248-З N 51-V, предусматривающий полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в пунктах общественного питания, расположенных в жилых многоквартирных домах.

Проведена дискуссионная площадка по регулированию алкогольного рынка. Направлены предложения в резолюцию мероприятия.

5. Поддержка субъектов МСП

Внесены изменения в части установления возможности оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам НПА от 24 ноября 2021 г. N 489-НПА «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Якутской городской Думы»

Идет консультирование граждан путем устных консультаций, а также через сайт Окружной администрации города Якутска.

Фонд развития городского округа «город Якутск» осуществляет поддержку предпринимателей путем обновления линейки кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса под 5 % годовых.

По информации Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска