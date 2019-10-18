В Якутске проводится турнир по северному многоборью

Результаты двух соревновательных дней турнира по северному многоборью. Впереди участников ждут две сложнейшие дисциплины.

17 октября был дан старт Межрегиональному открытому турниру по северному многоборью памяти Виктора Петровича Ефимова, который в этом году проходит в четвертый раз.

В первый день, соревнования прошли в двух дисциплинах – северный тройной прыжок и бег с палкой по пересеченной местности, а во второй день, спортсмены выехали в местность «Зеленый луг», чтобы выяснить лучшего в метании тынзяна на хорей.

В северном тройном прыжке, среди мужчин и женщин, лидерские позиции заняли представители Нерюнгринского района Михаил Петров и Илона Татаринцева. Разрыв от ближайших соперников у них был более чем убедительным. Но в борьбе за серебряную медаль, у мужчин получился настоящий триллер. Трехкратному чемпиону России и многократному чемпиону республики Алексею Созонову не хватило всего лишь двух сантиметров, чтобы перегнать своего партнера по команде Николая Бубнова, и в итоге ему пришлось довольствоваться лишь бронзовой медалью.

Неплохой результат показал победитель среди юношей 2004-2005 г.р., уроженец Оймяконского улуса Георгий Софронов, который прыгнул на 9 м 66 см. С таким результатом он с легкостью бы выиграл и в более старшей возрастной группе.

В беге с палкой по пересеченной местности, которая проходила на территории этнокомплекса «Чочур Мыраан», отличный результат показали представители Чурапчи, у которых по итогам этой дисциплины в копилку медалей добавились три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали.

На этой же трассе, этой весной, проходил Чемпионат и Первенство России, так что некоторым участникам она была хорошо знакома и потому, для них было легче построить свой тактический план бега. Два подъема отнимали много сил и важно было рассчитать все это, чтобы пройти всю дистанцию.

Во второй день, с утра стартовали соревнования по метанию тынзяна на хорей. В этой дисциплине мало кто из участников может похвастаться хорошими результатами. Большинство спортсменов не смогли преодолеть рубеж в 10 попаданий. Но в защиту спортсменов можно сказать, что этот вид очень непредсказуем и не все зависит от самого спортсмена. Свою роль может сыграть и условия погоды, которая в этот день была немного ветреной.

И несмотря на все это, сегодня мог быть побит и рекорд среди мужчин. Так, Алексею Созонову не хватило всего 4 попаданий, чтобы побить рекорд республики, установленный в 2016 году на Чемпионате города Якутска. Хозяином этого рекорда является Октябрь Герасимов, который сумел 41 раз попасть тынзяном на хорей. Заранее уже выиграв турнир, Алексей до конца попытался превзойти этот результат, но сегодня рекорд остался непокоренным.

Также, великолепный результат продемонстрировала уроженка Анабарского улуса Валерия Туприна, у которой 21 попадание – это в три раза больше чем у своего преследователя.

Впереди у спортсменов остались два этапа – метание топора на дальность и прыжки через нарты. В субботу, 19 октября, в универсальном зале СК «Модун» состоится награждение по итогам трёх соревновательных дней.

Чемпионы и призеры

Северный тройной прыжок

Мужчины

Петров Михаил (Нерюнгри) – 10 м 42 см Бубнов Николай (Чурапча) – 10 м 23 см Созонов Алексей (Чурапча) – 10 м 22 см

Женщины

Татаринцева Илона (Нерюнгри) – 7 м 70 см Максимова Федосия (Якутск) – 6 м 88 см Григорьева Пелагея (Верхневилюйск) – 6 м 80 см

Юниоры (2002-2003 г.р.)

Соловьев Михаил (Чурапча) – 9 м 54 см Иванов Данил (Верхневилюйск) – 9 м 14 см Морфунов Николай (Верхневилюйск) – 8 м 85 см

Юниорки (2002-2003 г.р.)

Федорова Алексана (Вилюйск) – 7 м 55 см Олесова Валерия (Якутск-ДЮСШ №4) – 7 м 38 см Павлова Диана (Нерюнгри) – 7 м 25 см

Юноши (2004-2005 г.р.)

Софронов Георгий (Оймяконский) – 9 м 66 см Григорьев Максим (Вилюйск) – 8 м 49 см Логинов Владислав (Чурапча) – 8 м 49 см

Девушки (2004-2005 г.р.)

Морфунова Ванесса (Верхневилюйск) – 6 м 74 см Егомина Анна (Верхневилюйск) – 6 м 57 см Алексеева Амелия (Мегино-Кангаласский) – 6 м 50 см

Бег с палкой по пересеченной местности

Мужчины (3 км)

Созонов Алексей (Чурапча) Семенов Айсен (Чурапча) Петров Михаил (Нерюнгри)

Женщины (2 км)

Луковцева Алена (Чурапча) Григорьева Пелагея (Верхневилюйск) Афанасьева Аина (Нерюнгри)

Юниоры (3 км)

Соловьев Михаил (Чурапча) Иванов Данил (Верхневилюйск) Петров Николай (Чурапча)

Юниорки (2 км)

Борисова Валентина (Верхневилюйск) Павлова Инесса (Верхневилюйск) Олесова Валерия (Якутск-ДЮСШ №4)

Юноши (2 км)

Софронов Георгий (Оймяконский) Винокуров Александр (Оленек) Маисов Ян (Вилюйск)

Девушки (1 км)

Егомина Анна (Верхневилюйск) Морфунова Ванесса (Верхневилюйск) Данилова Малика (Горный)

Метание тынзяна на хорей

Мужчины

Созонов Алексей (Чурапча) – 38 попаданий Семенов Айсен (Чурапча) – 12 попаданий Егоров Павел (Чурапча) – 11 попаданий

Женщины

Луковцева Алена (Чурапча) – 6 попаданий Лаптева Любовь (Якутск-Модун) – 3 попаданий Санникова Антонина (Вилюйск) – 2 попаданий

Юниоры

Туприн Константин (Нерюнгри) – 7 попаданий Соловьев Михаил (Чурапча) – 4 попаданий Иванов Данил (Верхневилюйск) – 4 попаданий

Юниорки

Туприна Валерия (Анабарский) – 21 попаданий Павлова Диана (Нерюнгри) – 7 попаданий Борисова Валентина (Верхневилюйск) – 7 попаданий

Юноши

Маисов Ян (Вилюйск) – 6 попаданий Софронов Георгий (Оймяконский) – 4 попаданий Колесов Денис (Мегино-Кангаласский) – 3 попаданий

Девушки