В Якутске проводится проверка по факту гибели рабочего

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины, 1983 года рождения, при хлопке парогенератора в городе Якутске.

фото СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

По данным следствия, 18 сентября 2019 года двое мужчин проводили работы по пропарке свайного поля на участке, расположенном на улице Очиченко.

Во время работ произошел хлопок, при котором 36-летний мужчина погиб, второй пострадавший доставлен в медучреждение. Его личность в настоящее время устанавливается.

На месте происшествия работают следователь СКР, следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Республике Саха (Якутия), экстренные службы.

По данному факту в рамках проводимой процессуальной проверки следователи восстанавливают картину произошедшего, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.