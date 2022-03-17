В Якутске проводится научно-технический семинар по сварке и надежности сварных соединений

16 марта в Якутском федеральном исследовательском центре состоялся круглый стол «Современные технологии, материалы и оборудование для сварочно-монтажных и ремонтных работ в условиях низких климатических температур Севера» и IV научно-технический семинар «Сварка и контроль качества сварных соединений», посвященный 85-летию со Дня рождения выдающегося ученого, доктора технических наук, профессора Александра Прокопьевича Аммосова. В мероприятиях приняли участие научные сотрудники, инженера и представители производственных предприятий из Томска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Якутска.

Организаторами мероприятия выступили ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» и обособленные подразделения Центра — Институт проблем нефти и газа СО РАН, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН.

15 марта участники круглого стола и научно-технического семинара посетили экспериментально-производственный комплекс ЯНЦ СО РАН, где ознакомились с разработками специалистов Центра. Сотрудники ИПНГ СО РАН продемонстрировали технологию сварки полиэтиленовых труб для газопроводов с предварительным подогревом, нагревом в регламентированном режиме и охлаждением под слоем теплоизоляционного материала. Предлагаемая технология позволяет проводить такую сварку на открытом воздухе в зимнее время при температуре до — 60℃. Далее участники мероприятия ознакомились с технологией сварки сверхвысокомолекулярного полиэтилена методом электромагнитной индукции, с работой лаборатории разрушающих испытаний ИФТПС СО РАН, где испытываются на прочность различные сплавы и образцы изделий, применяемые в строительстве, промышленности и других сферах народного хозяйства. Заместитель генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» по науке и техническим проектам, доктор технических наук Николай Голиков отметил, что услуги лаборатории разрушающих испытаний сейчас очень востребованы и что все испытания проводятся сотрудниками лаборатории в строгом соответствии с государственными стандартами.

Заместитель директора ИПНГ СО РАН по научной работе, кандидат технических наук Николай Шадринов провел экскурсию по цеху резинотехнических изделий, рассказал о работе ООО «Нордэласт», где выпускаются резиновые изделия из разработанных сотрудниками Института морозостойких резиновых смесей. Продукция из морозостойких резин выпускается для предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, работающих на территории Республики Саха (Якутия). «Частные лица также могут заказывать резиновые детали, единственно, что из-за создания уникальных пресс-форм стоимость такого изделия может получиться достаточной высокой», — объяснил Николай Викторович.

16 марта в Якутском научном центре состоялся круглый стол «Современные технологии, материалы и оборудование для сварочно-монтажных и ремонтных работ в условиях низких климатических температур Севера» и IV научно-технический семинар «Сварка и контроль качества сварных соединений», посвященный 85-летию со Дня рождения выдающегося ученого, доктора технических наук, профессора Александра Прокопьевича Аммосова.

Генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев в своем видеообращении высоко оценил научно-исследовательскую деятельность профессора Александра Прокопьевича Аммосова. «Александр Прокопьевич всю свою жизнь посвятил исследованию свойств и технологий сварных соединений. Сегодня ученики Александра Прокопьевича продолжают его исследования», — подчеркнул Михаил Петрович.

Директор ИФТПС СО РАН, академик Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор технических наук Валерий Лепов в приветственном слове особо отметил, что Александр Прокопьевич был тесно связан с производством и завещал своим коллегам всегда тесно взаимодействовать с производственниками.

Со вступительным докладом о жизни и деятельности профессора Александра Прокопьевича Аммосова выступил заместитель генерального директора ЯНЦ СО РАН по науке и техническим проектам Николай Голиков.

О научно-технических семинарах, проводимых на базе ИФТПС СО РАН по сварке в холоде и проблемам надежности сварных конструкций, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях Севера и Арктики рассказал старший научный сотрудник Института, кандидат технических наук Михаил Сидоров.

Профессор Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск), доктор технических наук Юрий Сараев выступил с докладом о совершенствовании адаптивных импульсных технологий наплавки плавящимся электродом как методологической основы повышения эффективности аддитивного производства. Юрий Николаевич подробно рассказал об аддитивном производстве — послойном выращивании изделия путем нанесения отдельных слоев. При этом профессор подчеркнул, что автоматизация производства позволяет сократить время и стоимость изготовления деталей сложных геометрических форм.

Доцент Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), кандидат технических наук Михаил Иванов представил доклад о совершенствовании методов выполнения ремонтной сварки металлоконструкций из высокопрочных сталей в условиях низких климатических температур.

Член-корреспондент РАН Николай Махутов (ИМАШ РАН, г. Москва) доложил по видео конференцсвязи об обеспечении безопасности сварных металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях Севера и Арктики.

Доктор технических наук, профессор Владимир Москвичев (СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН, г. Красноярск) рассказал по ВКС о низкотемпературной механике разрушения сварных конструкций.

С докладом о перспективах сотрудничества с научными организациями выступил главный инженер ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз» (г. Якутск) Павел Ксенофонтов.

Генеральный директор ООО «ГАЗЭКСПЕРТСЕРВИС» (г. Якутск) Николай Терентьев рассказал о дефектах и отклонениях, возникающих при ремонте металлических конструкций и сооружений, а также заострил внимание участников на необходимости создания научно обоснованной нормативно-технической документации регионального характера.

Стоит отметить, что круглый стол посетили представители образовательных и производственных предприятий республики — АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», АО «Алмазы Анабара» и другие.

На научно-техническом семинаре под председательством заместителя директора ИФТПС СО РАН, кандидата технических наук Евгения Лукина были рассмотрены технологии сварки полимерных труб при низких температурах, влияние коррозии на срок эксплуатации сварных резервуаров, использование материальной базы Центра коллективного пользования ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» для сотрудничества и взаимодействия науки с производством и образованием, испытание металлов и их сварных соединений разрушающими методами, сварка сверхвысокомолекулярного полиэтилена с помощью электромагнитной индукции.