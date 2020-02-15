В Якутске проводится форум общественности Строительного округа

Сардана АВКСЕНТЬЕВА поздравила горожан со вторым форумом общественности Строительного округа, посвященным Году поколений в городе Якутске. Мероприятие прошло 15 февраля в Якутском колледже культуры и искусств им. А.Д. Макаровой.

В форуме приняли участие народный депутат Республики Саха (Якутия) Иван ДАНИЛОВ, депутат Якутской городской Думы Марианна АНДРЕЕВА, председатель Общественной палаты города Якутска Андрей ВЫСОКИХ, начальник Управления Строительного округа Савва МИХАЙЛОВ.

Сардана Авксентьева отметила, что рассмотренные год назад на I форуме общественности Строительного округа интересные, полезные для развития округа и города предложения на 90 % были реализованы.

«Благодаря руководителю и общественным советам округа исполнены большинство предложений резолюции прошлогоднего форума. Первый в городе Форум общественности округа сплачивает своих жителей, а также показывает их небезразличное отношение, заинтересованность в развитии округа и города», — сказала Сардана Авксентьева.

В свою очередь руководитель управления Строительного округа Савва Михайлов отметил, что благодаря общественникам округа во второй раз организовано такое масштабное мероприятие, в котором принимают участие более 155 человек.

«В нашем округе проживает 59 тысяч человек, работают 11 детских садов, 7 школ, 7 учебных заведений, немало жителей осуществляют предпринимательскую деятельность. Наш округ является самой многонациональной территорией Якутска. Здесь хорошо работают общины, общественные движения. Благодаря нашим общественникам мы во второй раз организовали такое масштабное мероприятие. Озвученные сегодня интересные предложения будут реализованы в течение года», — подчеркнул Савва Михайлов.

Форум был организован с целью взаимодействия общественности округа в решении социальных проблем и повышения гражданской активности жителей Строительного округа. Общественники округа обсудили развитие гражданских инициатив и совместную реализацию социальных проектов.

В течение дня на форуме проводятся мастер-классы, бесплатная юридическая помощь населению, обсуждаются актуальные вопросы по направлениям «Послание Президента — в жизнь!», «Память поколений», «Развитие инфраструктуры: благоустройство и комфортная среда», «Отцы и дети». Модераторами тематических площадок выступают представители министерств Республики Саха (Якутия), начальники структурных подразделений Окружной администрации, руководители государственных, муниципальных, автономных предприятий и учреждений города Якутска, председатели общественных Советов города.

Предложения общественности Строительного округа по итогам II форума будут переданы главе Якутска для дальнейшего рассмотрения и реализации.