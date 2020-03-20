В Якутске проверяют объекты торговли и общепита по соблюдению дезинфекционного режима

В Якутске продолжаются рейдовые проверки торговых объектов на соблюдение профилактических мер для организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования в соответствии с планом мероприятий, утвержденным главой ГО «город Якутск».

20 марта рабочая группа в составе Административной комиссии, Управления взаимодействия с правоохранительными органами и Департамента предпринимательства Окружной администрации города Якутска проверили клуб-ресторан «Number one», кафе «Азия» и торговый центр «Улуру Молл».

Рабочая группа удостоверилась, что на объектах «Азия» и «Улуру Молл» проводятся соответствующие дезинфекционные мероприятия, в отличие от клуба-ресторана «Number one».

В ресторане не выявлено хлорсодержащих средств для обработки помещения, повара работают без перчаток, кухня не отвечает санитарным требованиям. По информации администратора заведения, влажная уборка проводится четыре раза в сутки в выходные дни, начиная с пятницы по воскресенье. Администратор сообщила, что клуб-ресторан с 23 марта закрывается на карантин.

В кафе «Азия» единственным недостатком стало отсутствие перчаток у персонала. Дезинфекционные средства имелись, ведется журнал учета уборки.

В торговом центре «Улуру Молл» комиссия проверила гипермаркет «Айгуль», ресторан быстрого питания «Hesburger» и кафе-пекарню «Cinnabon». Как убедились проверяющие, в этих заведениях и гипермаркете проводится удовлетворительная работа по дезинфекции. Все работники уведомлены о контроле санитарного состояния рабочего места, обеспечены масками и перчатками.

С целью профилактики инфекционных заболеваний и возможного распространения коронавируса COVID-19 предпринимателям рекомендовано приобрести дезинфицирующие средства, вести журнал учета и расхода дезсредств, установить график проведения дезинфекции помещений, провести инструктаж среди персонала. Необходимо проводить дезинфекцию дверных ручек, перил и других поверхностей с применением дезсредств два раза в день и соблюдать режим проветривания помещений.

«После проверки сложилось такое впечатление, что почти у всех имеются дезстредства, но не так часто проводят профилактические работы. Поэтому нами выданы предписания, чтобы предприниматели и организации вели дезинфекцию в своих торговых точках согласно рекомендации Окружной администрации, то есть два раза в день. В противном случае, решением Роспотребнадзора объект торговли или общественного питания может быть закрыт на неопределенный срок. На сегодня, начиная с 10 марта Административной комиссией всего проверено 18 объектов», — прокомментировал председатель Административной комиссии города Якутска Феликс Антонов.

Напомним, профилактические мероприятия в Якутске проводятся в целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования в соответствии с планом мероприятий, утвержденным главой ГО «город Якутск». Мероприятия охватывают все объекты образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, общественного транспорта.