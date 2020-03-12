В Якутске проверяют автобусы

11 марта комиссия из состава профильных структур Окружной администрации города Якутска провела внеплановую проверку автобусов на соблюдение рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров, в том числе в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Днем ранее административная комиссия г. Якутска проверила школы № 3 и № 31.

Комиссия проверила маршрутные автобусы № 3, № 20, № 19, № 7 и № 8.

Проверка выявила, что не все водители в полной мере осведомлены о необходимости проведения профилактических мер.

Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, в автобусах должна проводиться профилактическая дезинфекция специальными средствами 1-2 раза в день. Для этого у каждого водителя должны быть в наличии дезинфицирующие средства и график уборки. Соответствующая информация доводилась до всех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих маршрутные пассажирские перевозки на территории городского округа «город Якутск».

Практически во всех маршрутных автобусах отсутствовали дезинфицирующие средства и график уборки. Со слов водителя маршрута № 3, дезинфекция в салоне автобуса проводится им один раз в день в вечернее время, водитель маршрута №20 не проводил дезинфекцию, водители маршрутов № 8 и 7 проводят дезинфекцию салона автобуса салона 1 раз в месяц.

Только в одном из проверенных автобусов отсутствовали замечания – у водителя автобуса № 19 было в наличии рекомендуемое средство дезинфекции, уборка в салоне производится 2 раза в день. Водитель был осведомлен о необходимости проведения профилактических мероприятий.

Все водители были дополнительно проинформированы на местах о необходимости проведения профилактических мер и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

По словам начальника Административной комиссии Феликса Антонова, согласно требованиям Роспотребнадзора дезинфекция должна проводиться во всех общественных местах.

«Нами были проверены общеобразовательные школы № 3 и № 31. В школах отсутствовали графики дезинфекции, со слов руководства школ, санитарная обработка проводится ежедневно, однако документальных подтверждений у них нет», — сказал Феликс Антонов.

Проверки продолжатся и в других образовательных учреждениях городского округа «город Якутск».

Ранее на общегородском планерном совещании главой города Сарданой Авксентьевой была поставлена задача усилить санитарно-эпидемиологические требования в организации и проведении дезинфекционной деятельности в общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск» и, для определения эффективности дезинфекционных мероприятий, провести внеплановые проверки. Также глава города поручила обеспечить надлежащее санитарное состояние в общественном транспорте и муниципальных зданиях, находящихся на территории городского округа.