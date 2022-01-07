В Якутске проверяющих QR-коды не пустили без QR-кодов?
Летучий отряд мэрии Якутска и полицию не пустили проверять QR-коды без QR-кодов?🤷♀️
Источник @admkomykt В ночном клубе «Hajime» создано столпотворение и оказано неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
В ночь с 06 на 07.01.2022 г. Сводной группой Оперативного штаба ГО «город Якутск»:
— проверено объектов – 36
— выявлено нарушений – 3
— составлено актов – 3
— проведено профбесед — 2
Нарушения выявлены в следующих ночных заведениях:
1. Ночной клуб «Hajime» – выявлено нарушение, нарушение режима работы, столпотворение, составлен акт;
2. Бар-магазин «1XBeer» – выявлено нарушение, допуск посетителей без QR-кода, составлен акт;
3. Бар «Контакт» – выявлено нарушение, допуск посетителей без QR-кода, расстановка столов на расстоянии менее 1,5 м., на полу отсутствуют разметки, составлен акт.
Профилактические беседы проведены:
1. Культурный центр «ZodiaC» – нарушений нет, проведена профбеседа;
2. Китайский клуб-ресторан «Number One» – нарушений нет, проведена профбеседа.
Смотрим видео:
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