В Якутске проверяющих QR-коды не пустили без QR-кодов?

Летучий отряд мэрии Якутска и полицию не пустили проверять QR-коды без QR-кодов?🤷‍♀️ Источник @admkomykt В ночном клубе «Hajime» создано столпотворение и оказано неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В ночь с 06 на 07.01.2022 г. Сводной группой Оперативного штаба ГО «город Якутск»: — проверено объектов – 36

— выявлено нарушений – 3

— составлено актов – 3

— проведено профбесед — 2 Нарушения выявлены в следующих ночных заведениях: 1. Ночной клуб «Hajime» – выявлено нарушение, нарушение режима работы, столпотворение, составлен акт;

2. Бар-магазин «1XBeer» – выявлено нарушение, допуск посетителей без QR-кода, составлен акт;

3. Бар «Контакт» – выявлено нарушение, допуск посетителей без QR-кода, расстановка столов на расстоянии менее 1,5 м., на полу отсутствуют разметки, составлен акт. Профилактические беседы проведены: 1. Культурный центр «ZodiaC» – нарушений нет, проведена профбеседа;

2. Китайский клуб-ресторан «Number One» – нарушений нет, проведена профбеседа. Смотрим видео: View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

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