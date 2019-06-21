В Якутске проверят водителей на трезвость

В выходные дни на территории г. Якутска будут проводиться профилактические рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей, по грубым нарушениям ПДД водителями транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения согласно ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения от медицинского освидетельствования предусмотрена не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые жители и гости нашей столицы, не будьте равнодушны, проявите активную гражданскую позицию, не оставляйте без внимания факты управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и сообщите в дежурную часть ГИБДД по номерам: 127, 47-35-69 или 02 (102 мобильный оператор).