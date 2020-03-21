В Якутске проверят санитарную обработку подъездов

20 марта на очередном заседании городского штаба по противодействию распространению коронавируса COVID-2019 под руководством главы города Якутска Сарданы Авксентьевой заслушали отчеты управляющих компаний по исполнению мер санитарной обработки и дезинфекции мест общего пользования в многоквартирном жилом фонде.



Главный инженер УК «Прометей+» Андрей Калистратов проинформировал, что в ведении управляющей компании находятся 775 подъездов, из них в каменных домах — 719.

«Персонал обеспечен средствами защиты, и дезинфицирующими материалами. Проводится обработка дверных ручек три раза в день, дезинфекция пола — один раз в сутки. Дезинфекционные мероприятия проведены в 80% домов, обработка оставшихся завершится до субботы», — сообщил Андрей Калистратов.



По информации МКУ СЭГХ, на 20 марта на территории городского округа санитарная обработка с использованием дезинфицирующих препаратов проведена в 1049 многоквартирных домах, что составляет порядка 43% от общей численности жилого фонда.



Заслушав отчеты, Сардана Авксентьева отметила, что темпы, в которых ведется сегодня работа, недостаточны, и поручила управляющим организациям провести санитарную уборку жилого фонда в ускоренном режиме. «С учетом того, что Республика Саха (Якутия) и город Якутск сейчас находятся в режиме повышенной готовности, на сегодняшний день очень важно проводить дезинфекцию. Это позволит нам приостановить распространение вируса», — сказала глава.



Также Авксентьева поручила всем территориальным органам городского округа «город Якутск» со следующей недели проводить объезды многоквартирных домов, проверять санитарное состояние подъездов и соблюдение режима дезинфекции управляющими компаниями.



Отдельное внимание на штабе уделили теплым остановкам, в частности, в районе Автовокзала и поликлиники № 1. Как сообщила руководитель Октябрьского округа Лилия Воробьева, качество уборки на данных остановках проверяется ежедневно. «Два раза в день работники обрабатывают спецсредствами ручки дверей, кнопки терминалов, окна и скамейки. Уборка производится по утвержденному графику, результаты проверяются и документируются», — доложила руководитель округа.



По итогам заседания глава города отметила, что в случае, если предприниматели, арендующие теплые остановки, не будут исполнять условия договора по надлежащему санитарному содержанию автобусных остановок, договоры с ними будут расторгнуты.



В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора РС (Я), решением оперативного штаба Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2020 года по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РС (Я), Окружная администрация города Якутска проводит работу с управляющими компаниями и ТСЖ по усилению дезинфекционного режима в местах общего пользования многоквартирных домов (в соответствии с СанПиН СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» от 9.06. 2003 года №131).



В случае, если управляющая компания или ТСЖ еще не произвела дезинфекционные мероприятия в вашем многоквартирном доме, следует обратиться в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия): тел. 8-800-550-21-24, эл. адрес: yakutia@14.rospotrebnadzor.ru

и Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия), тел.: (4112) 34-50-53, 34-26-44, тел./факс (4112) 34-22-49, эл. адрес: ugszhn@sakha.gov.ru.