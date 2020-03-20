В Якутске проверили ночные клубы

В рамках профилактических мероприятий против распространения коронавируса COVID-19, Окружная администрация города Якутска проводит рейды по местам массового скопления людей. 19 марта сотрудники отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства совместно с членами координационного совета по предпринимательству при главе городе Якутска проверили культурно-досуговые центры «Remix» и «Galaxy».

В ходе проверки представитель ночного клуба «Remix» Иннокентий ТОРОХОВ заверил, что весь персонал обеспечен дезинфицирующими средствами, масками и одноразовыми перчатками.

«По рекомендации Департамента предпринимательства Окружной администрации с 18 марта перешли на режим усиленной дезинфекции мест общего пользования. Помещение полностью оснащено бактерицидными лампами. Два раза в день проводится дезинфекция хлорсодержащими веществами, а также после каждого посетителя тщательно проводится саночистка антисептиком. В первую очередь мы стараемся обезопасить от различных инфекций наших посетителей», — сказал представитель клуба.

С целью профилактики инфекционных заболеваний и возможного распространения коронавируса COVID-19 предпринимателям города Якутска рекомендовано приобрести дезинфицирующие средства, вести журнал учета и расхода дезсредств, установить график проведения дезинфекции помещений, провести инструктаж среди персонала. Необходимо проводить дезинфекцию дверных ручек, перил и других поверхностей с применением дезсредств два раза в день и соблюдать режим проветривания помещений.

Руководство культурно-досугового центра «Galaxy» продемонстрировали, как проводится санобработка, и сообщили, что в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в КДЦ закрыты 2 танцпола и боулинг на 2 этаже.

«На сегодня, наш малый боулинг могут посещать максимум 40 человек, а караоке – 30. Еженедельно проводится санитарный день, по рекомендации мэрии дважды в день проводится уборка специальными средствами. Кроме того, сейчас в диспенсеры в санузлах заливают жидкое мыло с дезинфицирующим и антисептическим эффектом вместо обычного», — проинформировал заведующий КДЦ «Galaxy» Михаил ТЕН.

Член координационного совета по предпринимательству города Якутска Валерия ЛИ отметила, что мониторинг общественных мест проводится с целью контроля по соблюдению предпринимателями рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Якутии.

«При главе города Якутска создана рабочая группа для проверки проведения профилактических мероприятий в общественных местах. На сегодня рабочей группой проверено 21 предприятие города. Отмечу, что предприниматели со всей ответственностью относятся к разработанным рекомендациям, направленным на защиту своих клиентов и работников. Все дезинфицирующие средства приобретаются самими работодателями», — прокомментировала Валерия Ли.

Профилактические мероприятия в Якутске проводятся в целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования в соответствии с планом мероприятий, утвержденным главой ГО «город Якутск». Мероприятия охватывают все объекты образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, общественного транспорта.