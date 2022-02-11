В Якутске проверили нестационарные торговые объекты по продаже овощей и фруктов

10 февраля Административная комиссия городского округа «город Якутск» провела рейд по контролю соблюдения требований пункта 3.1 постановления Окружной администрации г. Якутска от 1 декабря 2015 года № 312п «Об утверждении Порядка создания условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания в нестационарных торговых объектах городского округа «город Якутск». В ходе рейда проверено шесть НТО по продаже овощей и фруктов.

В результате мониторинга комиссия выявила нарушения специализации НТО в киоске по продаже фруктов и овощей по ул. Строда. Кроме того, в киоске по продаже фруктов и овощей в 202 микрорайоне выявлено нарушение специализации НТО, отсутствие чистой форменной одежды и нагрудных бейджей, в торговом объекте не оборудован умывальник для мытья рук, отсутствует договор с прилегающей организацией на пользование туалетной комнатой, либо с собственником жилого помещения. Также работники не соблюдают правила личной гигиены, прилегающая территория загрязнена мусором. Схожие нарушения выявлены в магазине по продаже фруктов и овощей по улице Хабарова. Нет нарушений в киосках овощей и фруктов в 203 микрорайоне, на улицах Ярославского и Курашова.

Как отметил председатель Административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов, по правилам, установленным пунктом 3 Порядка создания условий для обеспечения жителей ГО «город Якутск» услугами торговли и бытового обслуживания в НТО, в доступном для покупателей месте должен быть оформлен «Уголок потребителя», где должны быть размещены:

— свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 5 по Республике Саха (Якутия) в г. Якутске;

— копия договора на право размещения нестационарного торгового объекта;

— Федеральный закон от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

— книга отзывов и предложений.

«Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечить установку объекта в соответствии с эскизными проектами, утвержденными нормативными правовыми актами Окружной администрации города Якутска, содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте, предохранять товары от пыли, загрязнения», — подчеркнул Феликс Антонов.

Кроме того, у работников должны быть личные паспорта здоровья, с пройденным санитарным минимумом, допуском к работе. Следует отметить, что при продаже продовольственной группы товаров медицинское обследование продавцов проводится 1 раз в год, при продаже непродовольственной группы товаров медицинское обследование продавцов проводится 1 раз в 2 года. Обслуживающий персонал должен носить чистую форменную одежду, иметь нагрудные бейджи.

Торговый объект обязаны оборудовать умывальником, обеспечить моющими средствами, также иметь договор с прилегающими организациями на пользование туалетной комнатой, либо с собственниками жилых зданий, помещений.

Работники должны строго соблюдать правила личной гигиены и санитарное содержание прилегающей территории. При первому требованию предоставить достоверную информацию о реализуемых товарах или оказываемых услугах. В торговых объектах обязательно должны быть аптечка первой медицинской помощи, средства противопожарной безопасности.