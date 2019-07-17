В Якутске проверили как ведется ремонт дорог в рамках нацпроекта

15 июля глава Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев проинспектировал ход ремонтных работ автомобильных дорог в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории городского округа «город Якутск». В объезде от руководства города Якутска приняли участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, глава города Якутска Сардана Авксентьева и депутат Якутской городской Думы Феликс Романов — куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по линии партии «Единая Россия».

В ходе проверки объектов, рабочая группа ознакомилась с ходом работ по капитальному ремонту на ул. Ларионова, Экспериментальная, Пилотов, Петра Алексеева, Красильникова и на Х атын-Юряхском шоссе.

«В этом году объем работ колоссальный. Видно, что где-то подрядчики идут четко по графикам, где-то даже с опережением. Понравилось, как организована работа в Мархе – там проблем не вижу. Как и в прошлые годы, хорошо себя зарекомендовала компания «Дорисс». По Хытын-Юряху все работы идут по графику. Опасения есть по участкам, где работы ведет «Сахатрансстрой» в 202 мкр и 203 мкр, на улицах Красильникова и Автодорожная. Однако подрядчик заверил, что задержек не будет», — прокомментировал по итогам объезда Айсен Николаев.

В свою очередь председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что реализация шести национальных проектов на территории городского округа находится на контроле у депутатов.

«Депутаты Якутской городской Думы в прошедшую пятницу, 12 июля, также совершили объезд улиц города, где проходят ремонтные работы. По итогам объезда было принято решение в рабочем порядке создать инициативную группу по контролю за реализацией проекта. Предложение должно быть вынесено для рассмотрения постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы. Необходимо усилить реализацию и контроль за национальными проектами на территории города Якутска», — отметил Альберт Семенов.

Добавим, что депутаты Якутской городской Думы совершили объезд ул. Красильникова, ул. Чайковского, и ул. Жорницкого. Возглавил рабочую комиссию депутат по Строительному округу Феликс Романов.

Объезд совершили члены фракции партии «Единая Россия» в Якутской городской Думе Степан Павлов, Иван Салатюк, исполнительный секретарь ЯМО партии «Единая Россия» Софрон Новгородов, заместитель секретаря Андрей Петров и куратор партийного проекта «Народный контроль», член Местного политического совета ЯМО партии Дмитрий Алексеев.

Рабочая комиссия обсудила вопросы водоотведения, ограждения улиц, а также сроки и качество выполнения работ, использование инновационных технологий в ремонте дорог, и многое другое. Наиболее актуальным вопросом стало применение единого государственного стандарта ремонта дорог.

«Автомобильная дорога, как любое инженерное сооружение‚ рассчитана на определенный срок службы‚ за который она подвергается воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. Наиболее незащищенным элементом дороги является асфальтобетонное покрытие. Поэтому мы посоветовали подрядным организациям добиться оптимального коэффициента уплотнения дорожного полотна, иначе из-за его недостаточной плотности покрытие будет некачественным, и дорога постепенно начнет разрушаться», — прокомментировал Феликс Романов.

Справка:

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван консолидировать усилия государства и общества по обеспечению безопасности дорожного движения, содействовать в реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», организовать контроль за состоянием улично-дорожной сети. Проект является одним из ключевых в рамках 6 федеральных проектов, в которых принимает участие город Якутск. На мероприятия по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год предусмотрено 1 500,0 млн.руб., в том числе в бюджете городского округа 500,0 млн.руб.