В Якутске проверили фитнес-клубы

В Якутске проверили торговые центры, маршрутные автобусы и фитнес-клубы.

В Якутске 30 ноября проверили на соблюдение масочного режима 107 объектов торговли, из них в 23-х обнаружены нарушения. Также проведены контрольные рейды по 8 автобусным маршрутам.

1 декабря проверили семь торговых центров города Якутска — «Норд Хаус», «Оптимист», «Эгоист», «Петровские ряды», «Хит», «Никольский», «У Виктора». Во всех торговых центрах имеется разметка и антисептики, нарушений не выявлено. В ТЦ «Никольский» у работника отсутствовали средства индивидуальной защиты, с ним проведена профилактическая беседа.

2 декабря осмотрено 82 объекта торговли в торговых центрах «Гранд Сити», «Дэлэй», «Хоттей» — нарушений не выявлено. Сводная группа оперативного штаба провела рейды по 7 тренажерным залам и фитнес-клубам столицы — «Атмосфера», «Статика», «Kachokgym», «Crossfit14», «Sun club», «SVEKIR», «IDOL GYM». По результатам осмотра нарушений не выявлено, проведено пять профилактических бесед с работниками.

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита и развлекательных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров и покупателей, мастеров и клиентов.

Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. м торговой площади.

Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.