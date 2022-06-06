В Якутске провели залповый сброс воды из озера Сайсары в городской канал

На участке городского канала в районе озера Сайсары по ул. Каландаришвили сегодня провели залповый сброс свыше 150 тысяч кубометров проточной воды, которая поступает из реки Шестаковка через Атласовские озера и озеро Сергелях.

При сбросе воды через шлюз присутствовали глава города Якутска Евгений Григорьев, директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов, представители АО «Якутдорстрой».

Директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов отметил, что через несколько дней вода должна дойти до озера Талое, наполняя водоемы, и через озеро Хомустахское дойти до водопропускных сооружений № 6 по ул. 50 лет Советской Армии, где заканчивается путь малого кольца горканала.

«Параллельно будут проведены работы по большому кольцу на озере Сергелях рядом с Птицефабрикой. Там мы накопили порядка 350 кубометров воды, которая поступит по большому кольцу», — сказал Владимир Аммосов.

Отметим, благодаря залповому сбросу воды проточная вода по городскому каналу от озера Сайсары начала беспрепятственно поступать в другие городские озера малого кольца. Данное мероприятие проводится для обновления и обеспечения проточности городских озер как внутри города, так и по его окраинам.