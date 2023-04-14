В Якутске провели субботник по уборке мемориалов и памятников

14 апреля в мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» провели патриотический субботник, в котором приняли участие воспитанники Дома Юнармии города Якутска, молодежь и представители Совета ветеранов Губинского округа.

Субботник проводится в рамках Всероссийской патриотической акции «Верни Герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники акции по всей России наводят порядок на мемориалах, убирают и восстанавливают памятники, напоминая жителям о великой истории страны.

Начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Саха (Якутия) Александр Кузьмин отметил, что в дальнейшем эстафета акции будет передана муниципальным образованиям республики.

«Сегодняшний субботник проводится в целях сохранения памяти, бережного отношения к мемориальным комплексам, а также с целью патриотического воспитания подрастающего поколения. Наш Штаб выражает огромную благодарность Управе Губинского округа и Совету ветеранов города Якутска за помощь в проведении патриотической акции», — сказал Александр Кузьмин.

Участников субботника за неравнодушное отношение к акции поблагодарила заместитель начальника Управы Губинского округа Александра Зайко.

Ученик 7 класса, воспитанник Дома Юнармии города Якутска Иван Гамзяков подчеркнул, что такие мероприятия воспитывают дух патриотизма.

«Как патриот своей Родины, я с удовольствием принимаю участие в сегодняшнем субботнике. Для нас, воспитанников Дома Юнармии Якутска, очень важно принимать участие в различных патриотических мероприятиях, потому что мы чтим память Героев Отечества», — прокомментировал юнармеец.

Всероссийская акция «Верни Герою имя» призывает всех неравнодушных жителей страны присоединиться к работе по уходу за воинскими захоронениями, обелисками и мемориалами, в знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего страны.