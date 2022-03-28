В Якутске провели социальную акцию «Здоровая мама»

24 женщины из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,смогли пройти полное скрининговое обследование здоровьяв Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Социальную акцию «Здоровая мама» организовали участники городской деловой игры «Молодежь – энергия развития города Якутска 2022». Мероприятие приурочено к Году матери в Республике Саха (Якутия).

Как отметили участники деловой игры «МЭР» блока «Благоустройство», организаторы социальной акции, список женщин предоставило Министерство труда и социального развития Якутии.

Слова благодарности организаторам социальной акции выразила пациентка, инвалид 3 группы Марианна Ефимова.

«Мне 46 лет, имею также ребенка инвалида. Он у меня ученик специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 34. Благодарю всех организаторов и всех причастных к этой акции. Замечательно, что именно мамам провели полное обследование, так как мы даем жизнь будущему поколению», — прокомментировала участница социальной акции.

Женщины-участницы акции «Здоровая мама» прошли оценку антропометрических данных (измерение роста, веса, определение ИМТ), обследование функционального состояния сердца, спирометрию (оценка функции внешнего дыхания), сдали экспресс-анализ общего холестерина и сахара в крови. Специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики республики измерили у женщин показатели артериального давления, провели оценку насыщения артериальной крови кислородом, частоты сердечных сокращений с помощью пульсоксиметра. Кроме того, участницы социальной акции получили возможность проконсультироваться с терапевтом, онкологом-маммологом, УЗИ-врачом.

Организаторы социальной акции «Здоровая мама» — участники городской деловой игры «МЭР — 2022», изготовили информационные брошюры.

Отметим, социально-ориентированного мероприятие (акция), посвященное Году матери в Якутии, разработано и проведено в рамках первого этапа Деловой игры «Молодежь – энергия развития города Якутска 2022» с 21 по 27 марта 2022 года.