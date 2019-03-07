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Якутск
7 марта 2019, 17:45
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В Якутске провели рейд по проверке вывоза мусора

За один день составлено 35 протоколов о нарушениях.

6 марта Административная комиссия города Якутска под руководством Феликса Антонова провела рейд по округам для выявления фактов нарушения вывоза твердых коммунальных отходов. В течение дня комиссия объездила Автодорожный, Октябрьский, Сайсарский, Промышленный, Гагаринский и Строительный округа. Наиболее запущенная ситуация выявлена в Промышленном и Автодорожном округах. 

В Промышленном округе насчитывается 72 санитарные точки, которые обслуживают 17 управляющих компаний и 8 самостоятельных товариществ собственников жилья. За время объезда по округу было составлено 13 протоколов по факту нарушения вывоза мусора. Проблемные санитарные точки выявлены по ряду адресов на улицах Рихарда Зорге, Бестужева-Марлинского, Беринга, Челюскина, Богдана Чижика, Федора Попова и Хабарова. По данным еженедельной сводки, за прошедшую неделю в Промышленном округе было вывезено около трех тысяч кубометров твердых бытовых отходов.  

В Автодорожном округе насчитывается 149 санитарных точек, включая общественные. Самыми проблемными по вывозу мусора оказались улицы Чернышевского и Автодорожная. За час по двум улицам было составлено 7 протоколов, мусор не вывезен во дворах ряда домов по ул. Чернышевского, Автодорожная. 

Как сообщила ведущий специалист Управления Автодорожного округа Ольга Морозова, ответственные организации не соблюдают график вывоза. 

«На сегодняшний день, часть санитарных площадок не убирается. Из 149 санитарных точек больше 20 точек не убирают, из 40 точек мусор вывозят с нарушением графика. Например, по улице Автодорожная, 36/6 при ежедневном графике, четвертый день бак стоит неубранным. По Автодорожная, 38/22 отсутствует короб — сломали и вывезли вместе с мусором. Еще 6 таких точек насчитываются в Залоге», — прокомментировала Ольга Морозова.  

Далее административная комиссия выехала в Гагаринский и Сайсарский округа. В Гагаринском округе переполненные контейнера были во дворах домов по ул. Можайского, Кузьмина, Севастопольская, Курнатовского. В Сайсарском округе мусорные баки переполнены возле домов на улице Чайковского и Винокурова.

Из более 300 санитарных точек в Строительном округе 32 точки обслуживают управляющие компании. Нарушения выявлены во дворах домов по ул. Лермонтова, Пирогова, Кутузова, Жорницкого, Якутская. В том числе — течь жидких бытовых отходов из выгребной ямы, на Верхоянской — санитарная точка без контейнера.

В Октябрьском округе во время рейда фактов нарушения вывоза твердых и жидких бытовых отходов не выявлено. Комиссия проверила дворы улиц Каландаришвили, Лермонтова и Кирова. В Октябрьском округе насчитывается всего 64 санитарные точки. 

Ведущий специалист Октябрьского округа Герман Григорьев во время рейда отметил слаженную работу управляющих компаний и ТСЖ с управлением округа. 

«Обычно жалобы поступают от жителей домов по улице Каландаришвили. Но возникшие проблемы своевременно устраняются. С управляющими компаниями всегда идем навстречу друг другу», — сказал Герман Григорьев. 

Как отмечают специалисты управ, в основном, коммунальные отходы вывозят по графику самостоятельные товарищества собственников жилья и управляющие компании, имеющие свой транспорт.   

Руководитель административной комиссии города Якутска Феликс Антонов заявил, что по итогам рейда будет проведено административное расследование нарушений. 

«По каждому факту составляем акты, проведем административное расследование, затем к нарушителям будут предприняты меры. Горожане не должны страдать из-за того, что региональный оператор по ТКО не исполняет свои обязанности», — прокомментировал Феликс Антонов. 

В Якутске на сегодня обслуживается более тысячи санитарных точек ТКО, около ста из них в настоящий момент не соответствуют санитарным требованиям. За один день составлено 35 протоколов о нарушениях, всего же с начала проверок их число составило 67. Административная комиссия города Якутска будет регулярно проводить рейды по округам с целью устранения нарушений по вывозу мусора.  

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска 
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