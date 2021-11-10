В Якутске провели рейды по соблюдению ограничительных мер на объектах торговли

В целях контроля соблюдения санитарных требований сводная группа Оперштаба г. Якутска провела рейд торговом комплексе «Столичный» и в торгово-выставочном центре «Тамара».

По итогам мероприятия нарушений не выявлено, в целом работники данных торговых комплексов ответственно подходят к профилактическим мерам против распространения коронавирусной инфекции. В торговом центре «Тамара» проведена профилактическая беседа с работником по соблюдению требования о предъявлении QR-кода с Госуслуг.

По информации начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Ирины Седовой, всего в период вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября мониторингом охвачен 1591 объект – это торговые, торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе, учреждения культуры, магазины, офисные помещения, салоны красоты и парикмахерские. Выявлено 41 нарушение, в том числе по масочному режиму.

Начиная с 25 октября, Департаментом усилена консультационная и разъяснительная работа с предпринимателями.

«Рейды проводились ежедневно в составе трех групп. Специалистами Департамента предпринимательства, торговли и развития туризма с 30 октября по 7 ноября мониторинг проведен в 138 объектах. Выявлено 12 нарушений — составлено 7 актов, проведено 5 профбесед», — рассказала Ирина Седова.

Отдельно, сводными группами в составе Административной комиссии и полиции, проведены рейды по ночным и развлекательным заведениям. Специалистами управлений округов и пригородов ежедневно проводятся рейды по подведомственным территориям.

Напомним, согласно Указу Главы Якутии с 8 ноября 2021 года доступ в учреждениях культуры, спортивные объекты, заведения общепита, торгово-развлекательные и торговые центры разрешен только по системе QR-кодов.