Спорт
В Якутске провели отборочные соревнования Спартакиады им. добровольческого отряда «Боотур»
26 ноября в городе Якутске провели I этап отборочных соревнований Спартакиады молодежи на призы имени добровольческого отряда «Боотур».
В соревнованиях приняли участие команды Строительного округа, микрорайона Марха, Тулагино-Кильдямского и Хатасского наслегов.
I этап отборочных соревнований Спартакиады молодежи включал в себя пулевую стрельбу, военизированную эстафету, национальные настольные игры, баскетбол и перетягивание каната.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место — команда Строительного округа;
2 место — команда Тулагино-Кильдямского наслега;
3 место — команда Хатасского наслега.
Команда — победитель представит городской округ на финале республиканской Спартакиады молодежи на призы им. добровольческого отряда «Боотур», который пройдёт с 8 по 11 декабря в городе Якутске.
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