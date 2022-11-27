27.11.2022
15:54
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Спорт

В Якутске провели отборочные соревнования Спартакиады им. добровольческого отряда «Боотур»

26 ноября в городе Якутске провели I этап отборочных соревнований Спартакиады молодежи на призы имени добровольческого отряда «Боотур».

В соревнованиях приняли участие команды Строительного округа, микрорайона Марха, Тулагино-Кильдямского и Хатасского наслегов.

I этап отборочных соревнований Спартакиады молодежи включал в себя пулевую стрельбу, военизированную эстафету, национальные настольные игры, баскетбол и перетягивание каната.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: 

1 место — команда Строительного округа;

2 место — команда Тулагино-Кильдямского наслега; 

3 место — команда Хатасского наслега. 

Команда — победитель представит городской округ на финале республиканской Спартакиады молодежи на призы им. добровольческого отряда «Боотур», который пройдёт с 8 по 11 декабря в городе Якутске.

Источник: По информации Управления физической культуры и спорта г. Якутска

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