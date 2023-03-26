В Якутске провели городские соревнования отцов и сыновей «Аҕа курэҕэ — 2023»

VI городские соревнования отцов и сыновей «Аҕа курэҕэ», приуроченные к Году педагога и наставника в Российской Федерации и Году труда в Республике Саха (Якутия), состоялись сегодня, 25 марта, на озере Сайсары.

Отцы с сыновьями из округов и пригородов Якутска боролись за звание абсолютного победителя и обладание традиционным кубком. Свои команды представили Губинский, Октябрьский, Сайсарский, Центральный округа, села Маган, Пригородный и Тулагино-Кильдямский наслег.

Этапы соревнований включали в себя творческую визитку с историей семьи, оттёску бревна, распил бревна на поленья, заготовку дров, прорубание проруби, залезание на столб, приготовление чая на костре и лыжный забег.

В торжественной церемонии открытия городских соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э» приняли участие заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Алексей Александров, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства Алена Атласова, заместитель главы — руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Руслан Тимофеев, председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев, председатель Общественной организации «Совет отцов города Якутска» Егор Попов, финалисты и победители городских и республиканских соревнований «Аҕа курэҕэ», жители и гости столицы.

Заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев от имени Окружной администрации города Якутска поздравил всех собравшихся с открытием традиционного и знакового для города события.

«Благодарим Совет отцов города Якутска, который ежегодно организовывает мероприятия, связанные с поддержкой и повышением роли отца в семье. Мы благодарны организаторам, судьям, округам и пригородам, которые провели соревнования и отобрали лучшие семейные команды. Пусть победит сильнейший!» — подчеркнул Руслан Тимофеев.

Заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Алексей Александров в своем приветствии участникам отметил, что со следующего года финальные соревнования будут ежегодно проходить в Якутске.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства Алена Атласова подчеркнула, что конкурс «Аҕа курэҕэ» стал доброй традицией для республики в целом и с каждым годом становится всё лучше и интереснее. В этом году победители «Аҕа курэҕэ – 2023» будут представлять столицу республики в Таттинском районе.

Отметим, что основной целью соревнований являются повышение статуса и роли отца в обществе, пропаганда здорового образа жизни через сохранение семейных, национальных, спортивных традиций.

По итогам упорной борьбы, победителями стала семья Винокуровых, Александр Ильич и сын Арсений из Сайсарского округа, занявшая первое место. Второе место заняла семья Сивцевых, Андрей Александрович и сын Артур из села Пригородный, третье место — семья Лебедевых, Александр Игоревич и сын Алтан из Центрального округа.

Отстаивать честь города Якутска в республиканских соревнованиях по нетрадиционным видам спорта «Аҕа курэҕэ – 2023» будут команды, занявшие 1 и 2 места.