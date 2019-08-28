В Якутске проведут встречу с населением по реализации Нацпроекта «Здравоохранение»

30 августа с 16.30 часов в Общественной палате Якутии пройдет встреча первого заместителя министра здравоохранения Якутии Егора Спиридоновича Прокопьева с населением по реализации Нацпроекта «Здравоохранение» на территории республики в 2019 году и о планах до 2024 года.

Инициатором проведения встречи является Региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который с июня этого года проводит информационные встречи с гражданами, чтобы каждый желающий мог быть в курсе того, как реализуются национальные проекты на территории нашей республики. Встречи проходят при поддержке Общественной палаты Якутии и отраслевых министерств, ответственных за реализацию Нацпроектов.

Первые встречи были проведены в июне по Нацпроектам«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». В июле прошли встречи по Нацпроектам «Культура», «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В августе — «Жилье и городская среда».

Место проведения: Курашова, 24, 4 этаж, 401 кабинет, Актовый зал Общественной палаты Якутии.

