14.04.2023
13:27
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Образование

В Якутске проведут всероссийскую олимпиаду по IT

Арктический государственный институт культуры и искусств в апреле проведет всероссийскую олимпиаду по информационным технологиям для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования.

«Олимпиада призвана повысить интерес молодежи к изучению IT и программирования, содействовать профессиональной ориентации по направлению прикладной информатики», — сообщают в АГИКИ.

На конкурс уже зарегистрировались 374 участника из Башкирии, Коми, Тывы, Татарстана и других регионов.

Прием заявок продолжается по 14 апреля. Само соревнование пройдет 17-18 апреля. 


Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГИКИ

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