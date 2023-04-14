В Якутске проведут всероссийскую олимпиаду по IT

Арктический государственный институт культуры и искусств в апреле проведет всероссийскую олимпиаду по информационным технологиям для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования. «Олимпиада призвана повысить интерес молодежи к изучению IT и программирования, содействовать профессиональной ориентации по направлению прикладной информатики», — сообщают в АГИКИ. На конкурс уже зарегистрировались 374 участника из Башкирии, Коми, Тывы, Татарстана и других регионов. Прием заявок продолжается по 14 апреля. Само соревнование пройдет 17-18 апреля.



Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АГИКИ

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