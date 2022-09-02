В Якутске проведут всероссийский турнир по боевому самбо

Его организуют в Якутске 10-11 сентября во Дворце спорта «50 лет Победы»



В Якутске 10-11 сентября пройдёт V всероссийский турнир по боевому и спортивному самбо. Соревнование посвящено памяти Героя России, подполковника милиции Александра Рыжикова и сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщили в Федерации по борьбе самбо республики, на турнир пригласили спортсменов из всех регионов Дальнего Востока, а также из других субъектов страны. Из Якутии примут участие сильнейшие самбисты из Якутска, Алдана, Нерюнгри и районов региона. Они выявят победителей в весовых категориях до 58, 64, 71, 79, 88, 98 кг. В 2019 году на турнир съехались около двухсот спортсменов, в прошлом году из-за коронавирусных ограничений выступили 87 бойцов из Якутии, Бурятии, Хабаровского и Приморского краев.



«Первая задача — это память о наших солдатах, воспитание патриотизма у нашей молодёжи, во-вторых — пропаганда самбо. Наша задача, чтобы этот вид спорта вернулся во все наши подразделения и наши спортивные школы», — рассказал президент Федерации по самбо Вячеслав Литавин.

На турнире, который состоится во Дворце спорта «50 лет Победы», будут работать три приглашенных судьи из регионов Дальнего Востока с соответствующей категорией. Состязания проводятся при поддержке правительства и министерства по физической культуре и спорту.

Справка:

7 января 2000 года при проведении специальной операции по освобождению заложников, удерживаемых боевиками в цехах трубного завода населённого пункта Герменчук, оперативно-следственная группа в сопровождении сводного отряда якутского ОМОНа и приволжского СОБРа попали в засаду. Укрывшись от огня в арыках, стоя по пояс в ледяной воде и грязевой каше, бойцы приняли неравный бой с бандитами, значительно их превосходившими по численности.

После гибели пулеметчика ОМОНа Станислава Голомарева подполковник милиции Александр Рыжиков с группой сотрудников сумел подобраться к пулеметной точке противника и огнём из автомата уничтожил её. В следующие мгновения он уже отдавал распоряжения об эвакуации с поля боя раненых и убитых сотрудников сводного отряда и Шалинского РОВД. Рыжиков до последней минуты вёл огонь по бандитам, прикрывая отход товарищей.

Указом президента Российской Федерации от 29 мая 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Северо-Кавказского региона, Александру Рыжикову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).



