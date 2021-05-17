В Якутске проведут Ночь вакцинации

Якутская городская больница №3 объявляет акцию «Ночь вакцинации», которая состоится в здании Театра эстрады Якутии.

«18 мая мы начинаем акцию «Ночь вакцинации» с 21 вечера и до 7 утра 19 мая в здании Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия). Завтра с 9 утра там открываем дополнительный пункт вакцинации. Сегодня мы занимаемся организационными вопросами и завозим специальное оборудования для развертывания медпункта, которое оснащается в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Приглашаем всех желающих получить вакцину», — рассказала главный врач ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница 3» Светлана Давыдова.

Акция в здании Театра эстрады Якутии будет проведена в ночь с 18 по 19 мая со вторника на среду, а также 21-22 мая с пятницы на субботу и с 22-23 мая с субботы на воскресенье.

Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пункт вакцинации находится по улице проспект Ленина 47, в здании бывшего клуба «Европа».

Кроме того, Якутская городская больница №3 продолжает вакцинировать всех желающих жителей Якутии и гостей с других регионов РФ с 08:00-20:00 часов без выходных и перерывов по адресам ул. Лермонтова, 121, с. Хатассы, ул. Каландарашвили 4/2, с. Табага, ул. Строительная, 31, с. Старая Табага, ул. Лесная, 12.

Маломобильные и нетранспортабельные граждане могут получить вакцину на дому. Для этого надо подать заявку по номерам 88002005454 и 506421.

Вакцинация проходит бесплатно с использованием российских вакцин Спутник V (Гам Ковид Вак) и ЭпивакКорона на выбор в порядке живой очереди. Процедуру предваряет осмотр врача.