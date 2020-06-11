В Якутске проведут мастер-класс по изготовлению ковриков «олбох»

Организаторы национального праздника «Ысыах Туймаады», посвященного 75-летию Великой Победы, подготовили для жителей республики обширную программу из 75 культурных мероприятий по 8 жанрам и направлениям. С 8 июня всех желающих приглашают принять активное участие в фольклорных и творческих конкурсах, многочисленных акциях и челенджах.

Сегодня, 11 июня в 15.00 часов приглашаем на персональную выставку «Ысыах. Пятнадцать лет назад». Здесь можно увидеть великолепные работы фотографа, путешественника, художника Марии Дубровской. Выставка пройдет на сайте www.cultura14.ru, в Instagram: @upravlenie_cultury_yakutsk, в Youtube: Управление культуры г.Якутска.

Вечером в 20.00 часов пройдет мастер-класс «Изготовление национального коврика — олбох» победительницы республиканского конкурса «ДалбарХотун-2019» Марии Аманатовой, которая мастерит великолепные изделия из конского волоса более 10 лет.

«В семейном хозяйстве мы держим лошадей, поэтому полностью обеспечиваю себя сырьем для изготовления ковриков. Очень давно увлекаюсь этим традиционным видом шитья. За 10 лет мои мастер-классы прошли множество желающих. В свое время меня обучили этому мастерству замечательные люди — Прасковья Стручкова и Варвара Ефимова. Из истории прикладного искусства известно, что изделия, сплетенные из конских волос, из тальника были для наших предков не только простой домашней утварью, но и имели огромную оберегающую, охраняющую, исцеляющую силу», — рассказала Мария Аманатова.

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Мастер-классы Марии Аманатовой пользуются большой популярностью среди наших женщин.

«Придерживаюсь мнения, что наши традиционные навыки и умения не должны кануть в лету, а должны передаваться из поколения в поколение», — поделилась мастерица.

Приглашаем всех желающих не упустить прекрасную возможность научиться этому виду народного прикладного искусства. Заходите на сайт Управления культуры и духовного развития г. Якутска www.cultura14.ru, в Instagram городского дома культуры им. Ю.А. Гагарина: @gagarin_culturecenter и YouTube-канал Управления культуры и духовного развития г. Якутска. А также мастер-классы можно посетить в медиаплатформе Ykt.ru

Площадки проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2020»:

официальный сайт Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска: www.cultura14.ru;

официальный аккаунт Instagram: @upravlenie_cultury_yakutsk,

официальный хештег: #ЫсыахТуймаады2020.

Дата проведения: 8 – 21 июня 2020 года.

Место проведения: социальные сети, сайты, ГБУ НВК «Саха», медиаплатформа Ykt.ru.